عجمان لذوي الإعاقة يستضيف ملتقى مراكز أصحاب الهمم للبوتشي وألعاب القوى

استضاف نادي عجمان لذوي الإعاقة فعاليات الملتقى الرياضي الأول لمنتسبي مراكز أصحاب الهمم لرياضة البوتشي وألعاب القوى بالدولة، وذلك في إطار التعاون بين أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة ووزارة تنمية المجتمع والأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتضمن الملتقى إلى جانب المنافسات الرياضية، فعاليات وأنشطة ترفيهية عززت قيم الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها أصحاب الهمم أشرف عليها عدد من المدربين والمعلمين المتخصصين الذين قدموا التوجيه والإرشاد للمشاركين.

وشهد الملتقى منافسات محتدمة اتسمت بالندية والمستويات العالية والمتقاربة بين الفرق المشاركة، فيما توزعت الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بين مختلف الأندية والمراكز المشاركة.

وتقدم سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الفاعلية خاصة الألمبياد الخاص الإماراتي ووزارة تنمية المجتمع التي مهدت الطريق لنادي عجمان لذوي الإعاقة للوصول إلى هذا المستوى من الرقي والتقدم ما أهلها لتنظيم هذه الفاعلية التي تأتي ضمن أهداف النادي الرامية إلى إتاحة المجال أمام أصحاب الهمم لممارسة هواياتهم وفق أجواء تنافسية مميزة.

وأكد الغملاسي أن الملتقى حقق هدفا إستراتيجياً ومحورياً وهو تعزيز قدرات أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع ليصبح الملتقى مرتكزاً مهماً للتميز الرياضي لأصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وفي ختام الملتقى تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالذهب والفضة والبرونز ومن الرابع إلى الثامن بميداليات المشاركة والهدايا القيمة المعدة لجميع المشاركين.

وأشاد الدكتور شريف الفولي مدير ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص الدولي/ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن الإمارات باتت قبلة تتجه إليها أنظار الرياضيين من هذه الفئة في العالم.

وتقدم الفولي بالشكر الجزيل إلى نادي عجمان لذوي الإعاقة ومجلس إدارته الذي بذل جهودا مضنية لتنظيم الملتقى بالمستوى الرائع الذي خرج به، مبديا إعجابه الشديد بحسن التنظيم وما يملكه النادي من إمكانيات ومرافق تتميز بأعلى درجات الجودة والتطور مدعمة بكوادر مؤهلة في كل المجالات المتخصصة بأصحاب الهمم.

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