الطقس المتوقع في الإمارات غداً .. فرصة لسقوط أمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً وصباح الأحد على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية مع فرصة لسقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة /10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند الساعة 02:57، والجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 7:21.

أما في بحر عمان، فتوقع المركز أن يكون الموج خفيفا إلى متوسط، وأن يحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:48، والجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزر الثاني عند الساعة 4:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 16 85 40

دبي 25 16 80 35

الشارقة 26 15 75 35

عجمان 26 18 75 35

أم القيوين 26 15 80 40

رأس الخيمة 24 15 80 35

الفجيرة 26 18 80 30

العـين 25 14 85 40

ليوا 27 13 90 30

الرويس 24 14 85 35

السلع 24 13 85 40

دلـمـا 23 18 85 40

طنب الكبرى 22 18 80 40

طنب الصغرى 22 18 80 40

أبو موسى 22 18 80 40





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