إطلاق اسم «مطار زايد الدولي» على أكبر مطار في أبوظبي

حضر معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، حفل إطلاق المُسمَّى والهوية الجديدة لـ"مطار زايد الدولي"، تكريماً لذكرى الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، واحتفاءً بإرثه وتاريخه الحافل بالإنجازات الخالدة التي قدَّمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم في أبهى صورة.

وتشتمل الهُوية الجديدة على عناصر مُستلهَمة من الثقافة الإماراتية الغنية وتراثها العربي الأصيل، وتم تصميم المطار الذي يحمل اسمه الجديد، لتوفير تجربة تُعَدُّ الأكثر ابتكاراً وسلاسة بين المطارات العالمية في هذا القطاع، كما أنه يتوافق مع أعلى معايير الجودة، ويتجاوز توقُّعات المسافرين.

وقال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان: "نشعر بفخر كبير بإطلاق اسم مطار زايد الدولي على أكبر مطار في أبوظبي، تكريماً للوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، مؤكدا أن الإنجازات غير المسبوقة التي حقَّقها الوالد المؤسِّس في ربط دولتنا مع العالم، ألهمت التزامنا بضمان تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً وعالمياً للسفر والتجارة".

وأضاف: "بهذه المناسبة، أودُّ أن أعرب عن امتناني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على ثقته بنا في المضي قُدُماً على خطى الوالد المؤسِّس، والمساعدة على إحياء ذكرى إرثه الذي لا يُنسى، والذي لا يزال أثره فينا حتى يومنا هذا، وسيبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة.

وأوضح معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان أن مطار زايد الدولي يفتح أبوابه على جميع أنحاء العالم، مُبشِّراً بعصرٍ جديدٍ في قطاع الطيران في أبوظبي؛ وتوفِّر البنية التحتية المتطوِّرة للمطار مستوى غير مسبوق من التواصل والابتكار والاستدامة؛ وذلك من أجل توفير تجربة مميَّزة للمسافرين، ما يدفع عجلة السياحة والتجارة الإقليمية إلى آفاق جديدة.

وكانت مطارات أبوظبي قد استضافت حفلاً للكشف عن الاسم الجديد لمطار زايد الدولي، بحضور عدد من ممثِّلي الأطراف والجهات المعنية.. ويتم أيضاً تنظيم مجموعة من الأنشطة للمسافرين في المطار طوال عطلة نهاية الأسبوع، ومن بينها العروض الحيّة التي يشارك فيها فنانون عالميون، فضلاً عن تنظيم العديد من العروض الرقمية، وتقديم هدايا السفر والعروض الترويجية من الشركاء.

من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يُعَدُّ مطار زايد الدولي بوابة استثنائية تُتيح لنا الترويج لأبوظبي، وعرض تراثها أمام العالم، وإبراز قيم التواصل والابتكار والاستدامة الموجودة فيها".

وأضافت: بهذه المناسبة، ينبغي لنا الإشادة بالعمل الجاد الذي يبذله موظفونا وشركاؤنا وجميع المعنيين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.. لقد كان عام 2023 عاماً إيجابياً بالنسبة إلى مطارات أبوظبي.. ويسرُّني الإعراب عن اعتزازي تحديداً بالنجاح الهائل للعمليات في مبنى المسافرين A".

وقالت سورليني: "يضمن المطار حصول المسافرين على تجربة سفر مميَّزة وشاملة وسلسة، مُعزَّزة بأحدث التقنيات ونابعة من تراث الضيافة الإماراتي.. إنَّنا نشعر بحماسة شديدة إزاء ما سيُقدِّمه مطار زايد الدولي مع تدشين الفصل التالي من رحلته تحت اسم الوالد المؤسِّس لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتحتفي الهُوية الجديدة، التي تم الكشف عنها ضمن عملية إطلاق المسمى الجديد، بالعديد من السِّمات المميَّزة لإمارة أبوظبي، كما تشمل عناصر وأشكالاً مستوحاة من مناظرها الطبيعية وتاريخها، وتصميم المطار نفسه؛ حيث تم توظيف القارب الشراعي التقليدي، وشجرة النخيل، وشمس الصحراء، وقلعة قصر الحصن، ومبنى المسافرين A الجديد، لتكون ضمن المصادر الإبداعية للشعار الجديد، الذي يعرض هُوية أبوظبي الفريدة، ويدعو المسافرين إلى صياغة قصص تجاربهم في مختلف أرجاء ومرافق المطار.. وبالتزامن مع إطلاق الهُوية الجديدة لمطار زايد الدولي، عُرِضَ مقطع مصوَّر لعمل فني مميَّز شارك فيه أكثر من 1,750 طائرة مسيَّرة، لتقديم عرض جوي على شكل الشعار الجديد للمطار.

ويُعَدُّ مبنى المسافرين“A” أهم ما يمتاز به مطار زايد الدولي؛ حيث يُصنَّف أحد أكبر مباني المطارات في العالم، ويمكنه استقبال ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، ويُمثِّل حقبة جديدة للبنية التحتية للنقل والطيران في أبوظبي تحديداً، وعلى مستوى دولة الإمارات عموماً.

وخلال الستين يوماً الأولى بعد افتتاح المبنى الجديد، وبدء عملياته التشغيلية بالكامل، استقبل مطار زايد الدولي نحو 4.48 مليون مسافر، منهم 1.21 مليون قادمين، و1.22 مليون مغادرين، ومليون شخص في رحلات التحويل، على متن أكثر من 24,000 رحلة طيران.

وقدَّم مطار زايد الدولي خدماته إلى 117 وجهة سفر في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 20 في المائة بعد أن كان يخدم 100 مدينة خلال 2022.. وتُعزى هذه الزيادة إلى شبكة الطيران سريعة النمو، التي تضمُّ 28 شركة طيران دولية.

ويضع مطار زايد الدولي تجربة المسافرين في صميم جميع عملياته، بفضل مرافقه الرائدة عالمياً، بما في ذلك التكنولوجيا البيومترية، لتبسيط عمليات الفحص والصعود إلى الطائرة، و35,000 متر مربع من المساحات التي تستضيف 163 منفذاً من محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية، لتوفَّر للمسافرين مجموعة واسعة من خيارات التسوُّق والاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات في أثناء تواجدهم في مبنى المطار.

ومنذ افتتاحه في نوفمبر 2023، تمكَّن المبنى من تسجيل العديد من النجاحات التشغيلية الاستثنائية، ومن بينها تقديم مستوى متطوِّر من الخدمات للمسافرين، واستقطاب قائمة متزايدة من شركات الطيران العالمية.

وبشكل عام، تُظهر نتائج حركة المسافرين لمطارات أبوظبي خلال العام 2023 زيادة كبيرة في الطلب من الركاب، حيث سافر ما مجموعه 22,935,316 مسافراً عبر جميع المطارات التجارية الخمسة في إمارة أبوظبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر 2023، ما يُمثِّل زيادة في الطلب بنسبة 44.5 في المائة مقارنة بالعام 2022.

وشهد العام 2023 أيضاً نموَّاً في عمليات المطار الحيوية الأخرى، ومنها حركة السفر الجوي في المطارات الخمسة؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للحركة التي تتضمَّن عمليات هبوط وإقلاع الطائرات، 226,362 عملية، لتتجاوز في ذلك الرقم المسجَّل للعام 2022 والبالغ 194,666 عملية، ما يُمثِّل زيادة بنسبة 16.3 في المائة سنوياً.

وخلال العام الجاري والأعوام اللاحقة، تتوقَّع مطارات أبوظبي المزيد من النموِّ في حركة المسافرين وأحجام البضائع؛ حيث تضطلع خدمات الطيران المتطوِّرة في مطار زايد الدولي بدور محوري في تحقيق هذه التوقُّعات الإيجابية.

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