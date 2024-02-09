أجندة فعاليات أبوظبي في فبراير.. مزيج متنوع من التفاعل والابتكار العالميين

يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، التابع لمجموعة «أدنيك» خلال فبراير الجاري برنامجاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة الهامة، التي تركز على التفاعل المجتمعي والابتكار والتعاون الدولي.

وتعكس هذه الفعاليات دور إمارة أبوظبي في استقطاب أبرز قادة الفكر العالميين والمؤثرين في العديد من المجالات والقطاعات، ما يعزز المكانة الدولية الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة عالمية في قطاعات السياحة والمعارض والمؤتمرات.

منصة إبداعية

واستضاف المركز من 4 إلى 7 الجاري، معرض «وعد للتصميم» الذي وفر منصة فريدة وإبداعية لمجموعة من شركات الأزياء الراقية وروادها من مصممي الأزياء والإكسسوارات من دولة الإمارات وكافة أرجاء العالم، لعرض أفضل ما لديهم في عالم الموضة والأزياء، حيث جمع المعرض بين الإبداع والمهارة العالية في تقديم أحدث ما وصل إليه قطاع الأزياء والموضة المحلي والعالمي في الأناقة والابتكار.

وتقام خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير، فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2024، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، حيث يلتقي رواد الأفلام والقصص والألعاب، وألمع نجوم السينما وأبطال القصص المصورة، لعرض ما لديهم من إبداعات تمزج بين الخيال والواقع والشخصيات المبتكرة، في فعالية عالمية تستقطب عشاق فنون الترفيه من الأجيال الشابة والعائلات واليافعين والأطفال من مختلف أنحاء العالم.

ويستضيف أدنيك من 12 إلى 14 فبراير، المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، وهو منصة مهمة لبحث ومناقشة أحدث الأساليب والحلول المبتكرة في الحفاظ على الأرواح، والتعامل مع عمليات الإنقاذ والأزمات والطوارئ وفقاً لأفضل الممارسات باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية.

إلى ذلك، تنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، أعمال مؤتمر اليونيسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون 2024، الذي يناقش مستقبل الثقافة والفنون، باعتبارهما حجر الزاوية في التعلم، ما يشكل عالماً غنياً بالتراث والمعرفة، حيث يجتمع في أبوظبي أبرز صناع القرار والمسؤولين والمختصين في قطاع الثقافة من أرجاء العالم، بهدف بحث سبل تعزيز التعلم مدى الحياة للثقافة والفنون بكافة أشكالها، وسيساهمون في استشراف مستقبل تعلم وتعليم الثقافة والفنون حول العالم.

حوار الحضارات

وتتواصل الفعاليات الرائدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).. ففي يومي 20 و21 فبراير سيتم استضافة مؤتمر الحوار الدولي للحضارات والتسامح، من أجل العمل على تعزيز التواصل الفعال لمعالجة المسائل التي تشكل جوهر حوار الحضارات بشكل مشترك، وسيقدم المؤتمر صورة واضحة عن الجوانب العديدة التي ينطوي عليها الحوار الهادف بين الحضارات.

وسيقام معرض الثريا من 22 إلى 26 فبراير ليجمع عشاق الفخامة والرقي في عالم الأناقة، حيث سيتم تقديم عروض مثيرة لأفضل الأزياء والمجوهرات ونمط الحياة العصري، ليروي حكايات الجمال والرقي والأناقة من أكثر من 90 علامة تجارية مرموقة.

التجارة العالمية

وفي أواخر فبراير من 26 إلى 29 فبراير، تنعقد أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية 2024، حيث يجتمع وزراء التجارة وكبار المسؤولين على مستوى العالم من أجل تحديد مسار التبادل والتعاون التجاري بين دول العالم، ويشكل الاجتماع منصة هامة لمناقشة الأفكار من أجل تعزيز التجارة الدولية، بما يعكس مكانة أبوظبي في الساحة الاقتصادية والتجارية العالمية.

وتسعى مجموعة أدنيك عبر استضافتها لهذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية المتنوعة خلال شهر فبراير، للتأكيد على دورها المحوري في العمل على التنوع الاقتصادي والثقافي والفكري لدولة الإمارات، ودعم جهود أبوظبي في الارتقاء بسياحة الأعمال والمؤتمرات، وتسليط الضوء على ما حققته خلال السنوات الماضية والرؤية المستقبلية للقطاعات الرئيسية التي تعمل فيها مجموعة أدنيك.

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