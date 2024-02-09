ارتفاع صافي أرباح الدار 40% إلى 4.4 مليارات درهم خلال 2023

قالت شركة الدار العقارية «الدار» إنها حققت زيادة 40 % في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 4.416 مليارات درهم في 2023 مقارنة بنحو 3.144 مليارات عام 2022.

ووفقاً لأبرز النتائج المالية للمجموعة العام الماضي سجلت الدار للتطوير في الربع الرابع من 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق، حيث بلغت 8.5 مليارات درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم، كما تضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم.



قفزة الإيرادات

وارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 بنحو 37 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخريطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة، كما ارتفعت إيرادات العام بأكمله بنسبة 19 % على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليارات درهم. ووصلت قيمة مبيعات المجموعة في الربع الرابع 2023 إلى 8.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 65 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق.

وبلغت مبيعات المجموعة للعام بأكمله مستوى قياسياً قدره 27.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 94 % على أساس سنوي مدفوعة بالطلب القوي من جانب المشترين الدوليين والمقيمين على المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً في دولة الإمارات، فضلاً عن الدخول الاستراتيجي لشركة الدار إلى دبي ورأس الخيمة والمملكة المتحدة.



مشاريع جديدة

وأطلقت «الدار» 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى حضور راسخ في أبوظبي، حيث شهدت المشاريع طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويشكل المشترون الدوليون والمقيمون 66 % تمثل 16 مليار درهم من مبيعات الشركة في دولة الإمارات. وحققت شركة الدار للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 40 % مدفوعاً بعمليات الاستحواذ الأخيرة، والإدارة الفاعلة للأصول، وأدائها التشغيلي القوي.



وأكدت «الدار» حرصها على مواصلة تنفيذ استراتيجية التوسع الدولي من خلال الاستحواذ على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، والاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والاستثمارات المباشرة في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي الأوروبية، حيث تتمتع «الدار» بمكانة جيدة تخولها لتحقيق المزيد من التوسع، مدفوعة بمكانة قوية في الأسواق المحلية مع مركز سيولة قوي يبلغ 2.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى 7.5 مليارات درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة.



أسس قوية



وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: «تساهم الأسس القوية للاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والداعمة للنمو في توفير الظروف المواتية لازدهار سوق العقارات. ونجحت الدار من خلال منصة أعمالها الفريدة في تسريع وتيرة نموها التحولي في 2023 لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، كما أطلقت العديد من المشاريع الجديدة وشهدت تحسناً كبيراً في أداء محفظة الدخل المتكرر».

ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»: «تواصل الدار ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع العقارات، مدفوعة بمساعيها الدؤوبة لتوسيع نطاق حضورها بشكل كبير. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حققت أعمالنا نمواً كبيراً، حيث ارتفعت مبيعات المشاريع التطويرية في عام 2023 بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018، كما ارتفع إجمالي قيمة أصول محفظة الدار من العقارات الاستثمارية بأكثر من 50 %، وتضاعف صافي الأرباح إلى 4.4 مليارات درهم».

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