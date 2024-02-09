الوصل يفوز على الوحدة ويعزز حظوظه في الوصول إلى نهائي كأس المحترفين

عزز الوصل من حظوظه في الوصول إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بفوزه على ضيفه الوحدة 2-1، في مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الدور قبل النهائي للبطولة، وسجل للوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة 3، وفابيو دي ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأحرز هدف الوحدة أحمد نور الله من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ويحتاج الوصل في لقاء الإياب الذي لم يحدد موعد بعد، إلى التعادل بأي نتيجة للتأهل للنهائي، بينما يحتاج الوحدة إلى الفوز إياباً على ملعبه في إستاد آل نهيان، بفارق هدفين للوصول إلى النهائي.



ولم تتأخر الإثارة عن القمة بعدما فاجئ الوصل ضيفه بهدف سريع في الدقيقة 3، بكرة رأسية من سفيان بوفتيني، بعد ركلة حرة لعبت عرضية من نيكولاس خمينيز، وزاد الهدف من اندفاع الوصل الهجومي، بينما لم تكن هناك ردة فعل قوية من الوصل، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل بعد العودة إلى تقنية الفيديو لعرقلة الوحداوي عبد الله حمد، للاعب الوصل الكسيس بيريز، وأحرز منها فابيو دي ليما الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 30، وتواجد علاء الدين زهير في المكان المناسب، لينقذ الوحدة من هدف ثالث في الدقيقة 41، قبل أن تتجاوز رأسية بيريز خط المرمى.

وحافظ الوصل على الأداء الهجومي في بداية الشوط الثاني، وشكل خطورة على مرمى الوحدة، والذي سرعان ما نجح في استعادة توازنه في الدقائق التالية، وأضاع أيركينوف أول فرصة حقيقة للوحدة في الدقيقة 57، عندما لعب رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الوصل، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، للتأكد من وجود لمسة يد من الوصلاوي سالم العزيزي، وأحرز منها أحمد نور الله هدفاً للوحدة في الدقيقة 66، وأضاع أيركينوف فرصة التعادل للوحدة في الدقيقة 74، بعدما أنفرد ولعب كرة ضعيفة بين يدي حارس الوصل خالد السناني.

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