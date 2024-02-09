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أنس جابر تودع بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

2/9/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ودعت التوننسية أنس جابر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس (فئة 500) نقطة، والتي تختتم منافساتها، بعد غد الأحد، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وخسرت أنس جابر المصنفة السادسة عالمياً، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائل البطولة، أمام البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة الـ 13 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 3-6 و4-6 في واحدة من مفاجآت البطولة، باعتبار أنس جابر أحد أبرز المرشحات للفوز باللقب.

وصعدت حداد مايا (27 عاماً) إلى نصف نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي، لتلتقي مع الروسية داريا كاستاكينا التي فازت على الرومانية سورانا كريستيا بمجموعتين 6-2 و6-0.

واكتمل عقد المتأهلات للمربع الذهبي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تقام في نسختها الثانية، إذ نجحت الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً في الفوز على الإسبانية كريستينا بوكشا في مباراة سهلة بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-4.

وضرت الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 15 عالمياً موعداً في نصف النهائي الذي يقام غداً السبت، مع ريباكينا، بعدما فازت على التشيكية باربورا كريتشيكوفا 7-5 و6-4.

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