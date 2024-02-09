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تأخر طائرة بريطانية عن الإقلاع ساعة بسبب وسائد المقاعد

2/9/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأخرت رحلة للخطوط الجوية البريطانية عن الإقلاع قرابة ساعة بسبب وسائد مقاعد الطائرة.

وفي مشهد غريب، مُنعت الطائرة من الإقلاع؛ لأن وسائد مقاعدها كانت واسعة وسميكة، في حين كان العديد من الركاب يفضلون مقاعد أكثر ليونة وإسفنجية، ما أحدث حالة فوضى غير مسبوقة منعت المسافرين من الوصول إلى وجهتهم في الوقت المحدد، حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من ميلانو بإيطاليا الاثنين 5 فبراير وتهبط في مطار هيثرو بلندن. ومع ذلك، قرر مسؤولو الطيران الإيطاليون إجراء فحص مفاجئ لطائرة إيرباص A320neo، ما أدى إلى تأخير في الخدمة أثار استياء الركاب على متن الطائرة.

ووُضعت وسائد المقاعد التي تسببت في المشكلة في صفوف الخروج العلوية، وعادةً ما تكون الوسائد الموجودة على هذه المقاعد أقل تعزيزاً؛ لأن ذلك يضمن وجود مساحة أكبر للإخلاء المحتمل إذا احتاج الركاب إلى النزول من الطائرة في حالة الطوارئ.

وبعد تفتيش طائرة الخطوط الجوية البريطانية، اتضح أن الطائرة لم تكن تحتوي على الوسائد المعدلة المطلوبة.

ونشر أحد الركاب على متن الرحلة المزدحمة سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك». وفي مقاطع الفيديو، يظهر ركاب درجة الأعمال المنزعجين الذين يرتدون البدلات وهم يتذمرون من الوضع.

وعلَّق أحدهم على الفيديو قائلاً: «عمليات التفتيش العشوائية التي أجرتها هيئة الطيران في ميلانو كادت تؤدي إلى توقف الخطوط الجوية».

وطلب مضيفو الطيران من الركاب التحقق من الأرقام التسلسلية الموجودة على وسائدهم؛ حتى يمكن العثور على الأرقام الصحيحة ونقلها إلى صفوف الطوارئ.

من جانبها، أوضحت الخطوط الجوية البريطانية أنه حدث تأخير بسيط في الرحلة، معربةً عن اعتذارها لجميع العملاء.

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