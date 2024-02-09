​الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مواصلة العدوان في رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة، الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح" جنوب قطاع غزة.
وقالت الرئاسة في بيان إن هذا "يشكّل تهديداً حقيقياً ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN09022024000110011019ID1107834350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.