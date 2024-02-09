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​الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مواصلة العدوان في رفح

2/9/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة، الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح" جنوب قطاع غزة.

وقالت الرئاسة في بيان إن هذا "يشكّل تهديداً حقيقياً ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

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