مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل طفل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الجمعة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاماً) توفي عقب إصابته برصاصة أطلقها الجيش الإسرائيلي في الصدر .
وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وسط مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق للرصاص الحي من قبل جنود إسرائيليين، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان آخرين بالرصاص .
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