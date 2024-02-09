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مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

2/9/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل طفل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الجمعة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عاماً) توفي عقب إصابته برصاصة أطلقها الجيش الإسرائيلي في الصدر .

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وسط مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق للرصاص الحي من قبل جنود إسرائيليين، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان آخرين بالرصاص .

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