1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 550 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 27 مبايعة أراض بقيمة 219.85 مليون درهم و523 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48.51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 24.78 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.09 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 24.24 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5.96 مليون درهم ومن ثم الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 72.2 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 72.14 مليون درهم بمنطقة الحضيبة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة لهباب الأولى.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 102 مبايعة بقيمة 174.28 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 59.41 مليون درهم ومن ثم بوكدرة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 95.79 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 201.53 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 67.97 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 133.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 80.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.83 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.95 مليون درهم.

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