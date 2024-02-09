افتتاح «ون زعبيل» يهدي دبي 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس (فيديو)

من خلال عرض ضوئي مذهل مدته 7 دقائق، سيطر منتجع "ون زعبيل" على أفق دبي، معلناً الافتتاح الرسمي لمنتجع "ون آند أونلي ون زعبيل"، أول منتجع عمودي حضري للعلامة.

أدى هذا العرض ثلاثي الأبعاد، الذي سجل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية، إلى تحويل واجهة المبنى لتعكس التصميم المستقبلي والمبتكر لأحدث أيقونة معمارية في دبي. فقد تم إنارة البرجين المزدوجين وذا لينك أطول دعامة في العالم معلقة على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض وتربط بين جانبي المبنى.

وتحتفل الشاشة المرئية المذهلة بتصميم ون زعبيل الرائد مع الرسوم المتحركة الحركية التي ترمز إلى البراعة التقنية المتقدمة للبناء التي يخفيها المظهر الخارجي الأنيق اللامع، وصور الهندسة المعمارية العربية التقليدية، التي تعرض ازدواجية ون زعبيل ودبي، كمكان يتعايش فيه الحديث والتقليدي.

ويمتد العرض ثلاثي الأبعاد، الذي ابتكرته الوكالة الإبداعية Bureau Béatrice خصيصاً للافتتاح الكبير لمنتجع ون آند أونلي الجديد، الذي يتمد على مساحة 29,100 متر مربع ويحطم ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، بما في ذلك:

أطول خريطة إسقاط في العالم

أكبر خريطة إسقاطيه معمارية مؤقتة في العالم

أكبر شاشة عرض شبكية في العالم

وسيقام العرض ثلاثي الأبعاد مباشرةً كل مساء من الجمعة 9 فبراير إلى السبت 11 فبراير 2024 من الساعة 8:00 مساءً حتى منتصف الليل.

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