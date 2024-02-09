Saturday, 10 February 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيئة تدعم الشباب وذوى الهمم بمنصة المنتجات الصديقة.. اعرف التفاصيل

2/9/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، دعم الشباب وذوى الهمم من خلال المنصة الإلكترونية للمنتجات الصديقة للبيئة التابعة للوزارة.



وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشباب لديهم مشروعات وافكر مبتكره، سيتم وضعها على قائمة المشروعات
الخضراء ومنها مشروع "صنع في مصر"، وسيكون هذا الدعم من خلال التشبيك مع المنصة الإلكترونية التي أعدتها وزارة البيئة للمنتجات الصديقة للبيئة ، كما سيكون أيضا من خلال عرضها بالمتجر المخصص للمنتجات الخضراء ، الذى سيقام بمدينة شرم الشيخ ضمن
فاعليات مبادرة شرم خضراء.



في سياق متصل، قالت الوزيرة انه سيتم الاهتمام بإتاحة الفرصة لذوي الهمم من اجل المشاركة في مشروعات الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك من خلال
عرض الفرص الاستثمارية المناسبة التي سيتم طرحها عبر المنصة الالكترونية.



جدير بالذكر أنه
شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الاستشارية لمشروع مرونة الاستثمار بالتعاون مع منظمة اليونيدو والممول من مرفق البيئة العالمية، بالاستناد على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتى تتنبأ بمخاطر واثار تغير المناخ على الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام 2100، دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع السياحي، والتعاون في تنفيذ مشروع "الغردقة الخضراء.












MENAFN09022024000132011024ID1107834309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث