لو عايز تتظلم على نتيجة ابنك فى الامتحانات.. إليك الرسوم والخطوات

MENAFN - Youm7) حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة 5 خطوات للتظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي).

فتحت المديرية باب التظلم على النتيجة بالإدارات التعليمية في اليوم التالي لإعلان نتائج صفوف النقل ، مشيرة إلى أن الإدارات التعليمية تستمر في تلقي طلبات التظلم خلال 15 يومًا فقط.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة خطوات تقديم طلب التظلم بالإدارة التعليمية من خلال الطالب أو ولي الأمر على النحو التالي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن الطلاب يعودون للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجاري، وتستمر الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا.