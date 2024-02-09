رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتدخل دولي عاجل لمنع امتداد رقعة العدوان

MENAFN - Youm7) دعا رئيس الوزراء الفلسطيني لتدخل دولي عاجل لمنع امتداد رقعة العدوان وجرائم الإبادة إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المكتظة بالنازحين.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من تهجير قسري ووقوع مجازر مروعة يذهب ضحيتها الآلاف بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



