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الأمم المتحدة: 700 ألف طفل فى السودان يواجهون سوء التغذية الحاد

2/9/2024 2:34:24 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن
الأمم المتحدة قالت إن 700 ألف طفل في السودان يواجهون سوء التغذية الحاد.


وكان جيمس الدر المتحدث باسم منظمة يونيسيف قال
إن السودان تشهد أكبر نزوح للأطفال في العالم منذ بداية الحرب قبل 300 يوم .


واشار جيمس الدر - في مؤتمر صحفي بجنيف
إلى انه تم تهجير مايقرب من 4 ملايين طفل ( 13 ألف طفل نازح يوميا على مدى أيام الحرب ) وأصبح أفراد الأسرة منفصلون أو مفقودون .


ولفت الدر إلى أن ال 300 يوم الماضية من الحرب تعنى أن أكثر من 700 ألف طفل من المحتمل أن يعانوا من أخطر أشكال سوء التغذية هذا العام كما لم تتمكن المنظمة الدولية من علاج أكثر من 300 الف منهم دون تحسين الوصول والدعم الاضافي محذرا أنه من المرجح أن يموت عشرات الآلاف مشيرا إلى زيادة بنسبة 500 % في حالات القتل والعنف الجنسي والتجنيد مقارنة بالعام الماضى مضيفا،أن هذا يعادل أعدادا مرعبة من الأطفال الذين قتلوا أو اغتصبوا أو تم تجنيدهم .


ونوه المتحدث إلى أن هذة الأرقام هى غيض من فيض مشيرا إلى أن الحرب فى السودان جعلت ثلثي السكان الان يفتقرون الى الرعاية الصحية ودمرت أنظمة الصحة والتغذية كما دمرت مفهوم احترام قوانين الحرب وتدمر بلدا ومستقبل جيل كامل وتخاطر بالحكم على السودان بمستقبل محروم من التعلم والابتكار والتقدم والأمل.







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