الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بمواصلة العدوان الإسرائيلى فى رفح

(MENAFN
- Youm7) عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التى أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلى فى رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها، معتبرةً أن ذلك يشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التى تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية - فى بيان أصدرته مساء اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنها تحمّل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأمريكية مسئولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطينى لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.
كما دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولى لتحمل مسئولياته، لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم فى المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسئوليته فى مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".
MENAFN09022024000132011024ID1107834305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.