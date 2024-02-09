الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بمواصلة العدوان الإسرائيلى فى رفح

MENAFN - Youm7) عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التى أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلى فى رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها، معتبرةً أن ذلك يشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التى تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية - فى بيان أصدرته مساء اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنها تحمّل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأمريكية مسئولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطينى لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.

كما دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولى لتحمل مسئولياته، لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم فى المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسئوليته فى مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".