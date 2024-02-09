الاتحاد الأوروبي: 1.4 مليون فلسطيني حاليا في رفح دون مكان آمن

(MENAFN
- Youm7) أعلن الاتحاد الأوروبى عن 1.4 مليون فلسطينى حاليا فى رفح دون مكان آمن للذهاب إليه ويواجهون المجاعة، وأن الهجوم على رفح ستكون له عواقب كارثية تفاقم الوضع الإنسانى وتؤدى لخسائر لا تطاق فى صفوف المدنيين، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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