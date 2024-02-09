الاتحاد الأوروبي: 1.4 مليون فلسطيني حاليا في رفح دون مكان آمن

MENAFN - Youm7) أعلن الاتحاد الأوروبى عن 1.4 مليون فلسطينى حاليا فى رفح دون مكان آمن للذهاب إليه ويواجهون المجاعة، وأن الهجوم على رفح ستكون له عواقب كارثية تفاقم الوضع الإنسانى وتؤدى لخسائر لا تطاق فى صفوف المدنيين، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.