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الرئيس التونسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلاده

2/9/2024 2:34:24 PM
(MENAFN- Youm7) تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الجمعة/ بقصر قرطاج أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلاده .

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن السفراء الجدد هم...سفير دولة ليبيا مصطفى محمد قدارة ، سفير جمهورية السنغال مصطفى سو ، وسفير جمهورية إيطاليا أليساندرو بروناس .

وجرت مراسم استلام أوراق اعتماد السفراء الجدد بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار .









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