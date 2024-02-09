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الهلال الأحمر المصري: إدخال 75 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة

2/9/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت بعض الشاحنات المحملة بمساعدات لأهالي قطاع غزة، إلى معبر رفح اليوم، بحسب بيان أصدره الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.



وأكد الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنه أدخل 75 شاحنة من المساعدات الإغاثية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، ضمن قوافل المساعدات الدولية لأهالي غزة.



وأضاف فرع «الهلال» بشمال سيناء، أنه من بين الشاحنات التي جرى إدخالها إلى قطاع غزة، 5 شاحنات محملة بغاز الطهي الخاص بالمنازل، و70 محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب، والمستلزمات الدوائية.



وأوضح الهلال الأحمر المصري، أنه يجري إدخال المستلزمات بناء على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.



وكان الهلال الأحمر المصري قد ذكر في بيان له اليوم، أنه وصل إلى قطاع غزة، أمس، 25 شاحنة مساعدات، و4 شاحنات غاز، و12 شاحنة مساعدات أردنية، 18 شاحنة مساعدات إماراتية، و65 أخرى، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.



بدوره، قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن فريق المتطوعين من الهلال يتسلمون المساعدات، سواء التي تأتي برا أو بحرا أو جوا، ويجري تحميلها على باكيتات خشبية، لسهولة نقلها إلى معبر رفح.












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