نقيب الزراعيين: حزمة الحماية الاجتماعية حافز لنا للالتفاف حول الرئيس

MENAFN - Youm7) قال الدكتور سيد خليفةنقيب الزراعيين ، أن مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية البالغ عددها 27 نقابة فرعية على مستوى المحافظات، قد فاجأهم الرئيس السيسى بهذا الدعم المشكور من أب إلى أبنائه وشعور القائد لجنوده، والزراعيين فى قلب الأحداث والعمل الجاد لتحقيق الأمن الغذائى ويسارع الرئيس السيسى دوما على دعم الفلاحين والمزارعين من توجيهه للحكومة بدعم وزياده أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية واستلامها من الفلاحين وليس أدل على ذلك من زياده أسعار توريد قصب السكر فى الموسم الحالى فى سابقه لم تحدث من قبل.





وأضاف خليفة: أن حزمه الدعم الاجتماعى وهذه المبادرة الرئاسية والتى تستحق كل اعتزاز وامتنان للرئيس السيسى لهى حافز لنا جميعا بمزيد من الالتفاف حول الرئيس ومساندة جهوده التى لا تعرف مللا ولا كللا ورغم تحمله مسئولية رفع الحصار وحمايه أهلنا فى فلسطين، والتواصل المستمر بكافة قيادات العالم والتواصل المصرى الفلسطينى لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية وحمايه الأرواح، وهو ما بدأت تستجيب له القوى الدولية على اختلاف توجهاتها.





واستطرد: وختاما أعانك الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق خطاك وشعبك يلتف حولك التفاف الجنود خلّف القائد وسر على بركة الله.





وتتمثل الحزمة الاجتماعية الجديدة فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.





كما أصدر الرئيس توجيهات للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.





وذلك بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.





كما قرر "السيسي" رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.







كما وجه الرئيس بزيادة 15% فى المعاشات لصالح 13 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنيه.





كما شملت الزيادات 15% زيادة فى معاشات“تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه.





وبذلك تصبح الزيادة 55% خلال عام واحد فقط من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات“تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025.



