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الآثار: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يسهم في الرواج السياحي للمدينة

2/9/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Youm7) من رحاب معبد الأقصر، انطلق، حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تُقام فعالياته خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وشركة مصر للطيران، وتحل دولة مالي ضيف شرف هذه الدورة.



وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فعاليات هذا المهرجان سنوياً ولاسيما في ظل اهتمامه بدعم العلاقات والأواصر المصرية الأفريقية من خلال القوي الناعمة حيث يلتقي صناع السينما من مصر ومختلف الدول الأفريقية، بمدينة الأقصر لعرض أعمالهم الفنية والتي ستشارك في 4 مسابقات على مدار أسبوع حافل بالفاعليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعة مما يسهم في تحقيق الزخم والرواج السياحي بمدينة الأقصر طوال فترة انعقاده وتسليط الضوء علي هذه المدينة الساحرة، وفق بيان للوزارة.



وقد تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري ولاسيما بمدينة الأقصر على السادة الضيوف.












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