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تعرف على أهم المعاملات الزراعية فى شهر أمشير

2/9/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Youm7) دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية، وقبيل بداية شهر أمشير الذى تكثر فيه الرياح الشتوية، يعتقد الكثيرون أنه "يستلف 10 أيام من شهر طوبة الذى يسبقه".



وفى التقرير التالى نتعرف من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المنا بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على أهم المعاملات الزراعية خلال شهر أمشير




1- أمشير الفرصة الأخيرة لكتير من المحاصيل بعده لا يوجد تزهير "الفول والقمح والكمون والبسلة وبعض أشجار الفاكهة".



2-
في أمشير الري يكون بحساب ومتابعة مع هبات الرياح للقمح والشمر وخلافه .



3- في أمشير الجميع يستعد لاشجار المانجو والزيتون والمتساقطات.

4- في أمشير يتم الانتهاء من زراعة العروة الصيفية المبكرة "الفاصوليا والطماطم والفلفل والباذنجان وغيرها".



4- في أمشير تبدأ المحاصيل الأرضية“بطاطس – ثوم – بصل – بنجر" في التحجيم السريع "يعني مركبات البوتاسيوم تكون جاهزة".



5- أمشير تزيد الإصابات الحشرية والمرضية لكثير من المحاصيل.












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