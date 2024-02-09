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تجهيزات أكبر معارض أهلا رمضان لعرض السلع بأسعار مخفضة فى الجيزة.. صور

2/9/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد تجهيزات أكبر معارض "أهلا رمضان " في المحافظة، والمقرر افتتحها خلال أيام، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.



وأكدت المحافظة مواصلة العمل للانتهاء من تجهيزات أكبر معارض أهلا رمضان لعرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ25%، حيث جارٍ تجهيز معارض لـ"أهلا رمضان" في العمرانية والمنيب وإمبابة والبدرشين.



يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية اعتبارا من منتصف فبراير الجاري، لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع للمواطنين.



ومن المستهدف إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.





تجهيز معارض أهلا رمضان لعرض السلع بأسعار مخفضة



تجهيز معارض أهلا رمضان



تجهيزات أكبر معارض أهلا رمضان في الجيزة



معرض أهلا رمضان في الجيزة















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