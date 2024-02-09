تجهيزات أكبر معارض أهلا رمضان لعرض السلع بأسعار مخفضة فى الجيزة.. صور

(MENAFN
- Youm7) نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد تجهيزات أكبر معارض "أهلا رمضان " في المحافظة، والمقرر افتتحها خلال أيام، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأكدت المحافظة مواصلة العمل للانتهاء من تجهيزات أكبر معارض أهلا رمضان لعرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ25%، حيث جارٍ تجهيز معارض لـ"أهلا رمضان" في العمرانية والمنيب وإمبابة والبدرشين.
يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية اعتبارا من منتصف فبراير الجاري، لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع للمواطنين.
ومن المستهدف إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.
تجهيز معارض أهلا رمضان لعرض السلع بأسعار مخفضة
تجهيز معارض أهلا رمضان
تجهيزات أكبر معارض أهلا رمضان في الجيزة
معرض أهلا رمضان في الجيزة
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