تاكر كارلسون.. كيف استخدم فلاديمير بوتين مقابلة المذيع الأمريكى.. فيديو

MENAFN - Youm7) تاكر كارلسون ..المذيع المقرب من الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ، صاحب الشعبية الواسعة فى الولايات المتحدة، شخصية مثيرة للجدل، طردته شبكة "فوكس نيوز" قبل أشهر فقرر تقديم برنامج يبثه على موقعه الإلكتروني وعلى منصة "إكس"، "تويتر" سابقا.

المذيع المخضرم تاكر كارلسون أجرى مقابلة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استمرت أكثر من ساعتين وشاهدها حتى الأن أكثر من

120 مليون شخص، وتعتبرالأولى التي يجريها بوتين مع شخصية إعلامية غربية، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا الذى بدأ قبل عامين ولا أفق لنهايته.

انتظر عشرات الملايين ممن شاهدوا مقابلة فلاديمير بوتين، المقابلة التي أجراها معه المذيع المخضرم تاكر كارلسون، إلا أن الرئيس الروسي لم يطرح الإجابات التى انتظرها العالم،وذلك على أسئلة وجهت له أو لم يطرحها عليه الإعلامي الأمريكى.





وقبيل اللقاء الذى بث الخميس، قال كارلسون فى مقطع فيديو فصل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين، إن "معظم الأمريكيين غير مطلعين، وليست لديهم أي فكرة عما يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بعد 600 ميل في أوكرانيا".





وأضاف: "يجب أن يعرفوا لأنهم يدفعون جزءا كبيرا من الثمن"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا والذي لطالما انتقده.

إلا أن المذيع، بحسب موقع بوليتيكو الأمريكي، لم ينجح في استخلاص أي جديد حول أهداف الحرب الفعلية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، أو التلميح إلى مسؤولية بوتين عن الهجوم على جارته الغربية، وهو ما انتظره الغرب لكن لم يكن يتوقعه كثيرون.





وخلال المقابلة التي أجريت في صالة كبيرة حيث كان المذيع والضيف يجلسان وجها لوجه، لم يفوت بوتين الفرصة للدعاية إلى الحرب، والتشكيك في الغرض من مساعدات الإدارة الأمريكية لكييف.





ووصفت وكالات أنباء المقابلة أنها بدت في أحيان كثيرة أشبه بدرس في التاريخ، وقالت إنها "انتقائية ومتحيزة جدا"، مما أعطى انطباعا لدى البعض أن بوتين وكارلسون كانا متعاونين على هذا الهدف.





وهيمن بوتين على الحوار بتعليقات جانبية طويلة، اعتمدت على نقاط دعائية تشدد على أن "حق روسيا في شرق أوكرانيا يمتد لقرون من الزمن"، وفق تعبيره.





لكن كارلسون، الذي ربما أدرك هذه الحقيقة، حذر المشاهدين من أن رد بوتين على سؤاله حول سبب غزو أوكرانيا "كان معرقلا للمقابلة"، بل "ومزعج".





إلا أن المذيع الأمريكى خفف من تعبيراته لاحقا، وقال إنه يعتقد أن بوتين كان "صادقا"، كما أشاد بـ"معرفة الرئيس الروسي الموسوعية".