تاكر كارلسون.. كيف استخدم فلاديمير بوتين مقابلة المذيع الأمريكى.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) تاكر كارلسون ..المذيع المقرب من الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ، صاحب الشعبية الواسعة فى الولايات المتحدة، شخصية مثيرة للجدل، طردته شبكة "فوكس نيوز" قبل أشهر فقرر تقديم برنامج يبثه على موقعه الإلكتروني وعلى منصة "إكس"، "تويتر" سابقا.
المذيع المخضرم تاكر كارلسون أجرى مقابلة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استمرت أكثر من ساعتين وشاهدها حتى الأن أكثر من
120 مليون شخص، وتعتبرالأولى التي يجريها بوتين مع شخصية إعلامية غربية، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا الذى بدأ قبل عامين ولا أفق لنهايته.
انتظر عشرات الملايين ممن شاهدوا مقابلة فلاديمير بوتين، المقابلة التي أجراها معه المذيع المخضرم تاكر كارلسون، إلا أن الرئيس الروسي لم يطرح الإجابات التى انتظرها العالم،وذلك على أسئلة وجهت له أو لم يطرحها عليه الإعلامي الأمريكى.
وقبيل اللقاء الذى بث الخميس، قال كارلسون فى مقطع فيديو فصل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين، إن "معظم الأمريكيين غير مطلعين، وليست لديهم أي فكرة عما يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بعد 600 ميل في أوكرانيا".
وأضاف: "يجب أن يعرفوا لأنهم يدفعون جزءا كبيرا من الثمن"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا والذي لطالما انتقده.
إلا أن المذيع، بحسب موقع بوليتيكو الأمريكي، لم ينجح في استخلاص أي جديد حول أهداف الحرب الفعلية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، أو التلميح إلى مسؤولية بوتين عن الهجوم على جارته الغربية، وهو ما انتظره الغرب لكن لم يكن يتوقعه كثيرون.
وخلال المقابلة التي أجريت في صالة كبيرة حيث كان المذيع والضيف يجلسان وجها لوجه، لم يفوت بوتين الفرصة للدعاية إلى الحرب، والتشكيك في الغرض من مساعدات الإدارة الأمريكية لكييف.
ووصفت وكالات أنباء المقابلة أنها بدت في أحيان كثيرة أشبه بدرس في التاريخ، وقالت إنها "انتقائية ومتحيزة جدا"، مما أعطى انطباعا لدى البعض أن بوتين وكارلسون كانا متعاونين على هذا الهدف.
وهيمن بوتين على الحوار بتعليقات جانبية طويلة، اعتمدت على نقاط دعائية تشدد على أن "حق روسيا في شرق أوكرانيا يمتد لقرون من الزمن"، وفق تعبيره.
لكن كارلسون، الذي ربما أدرك هذه الحقيقة، حذر المشاهدين من أن رد بوتين على سؤاله حول سبب غزو أوكرانيا "كان معرقلا للمقابلة"، بل "ومزعج".
إلا أن المذيع الأمريكى خفف من تعبيراته لاحقا، وقال إنه يعتقد أن بوتين كان "صادقا"، كما أشاد بـ"معرفة الرئيس الروسي الموسوعية".
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