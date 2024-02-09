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وزير الخارجية الأمريكى يزور ألبانيا وألمانيا الأربعاء المقبل

2/9/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Youm7) يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الأربعاء المقبل، إلى ألبانيا وألمانيا، فى الفترة من 14 إلى 17 فبراير للتأكيد على قوة الشراكة فضلاً عن الدعم الأوكرانى.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة - أن بلينكن سيؤكد خلال زيارته تيرانا، من جديد قوة علاقات الولايات المتحدة مع ألبانيا، الشريك الرئيسى للاستقرار فى غرب البلقان والحليف القوى فى دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.


وفى ميونيخ، سيشارك بلينكن فى "مؤتمر ميونيخ الأمني" كجزء من الوفد الأمريكى بقيادة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس.


كما سيعقد وزير الخارجية الأمريكي، اجتماعات ثنائية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الدائم لشعب أوكرانيا، ومواصلة المناقشات مع الشركاء حول كيفية تحقيق السلام والأمن الدائمين فى الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الالتزام الثابت بالأمن عبر الأطلسي.


وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، سينضم بلينكن أيضًا إلى الشركاء الدوليين فى منتدى عام حول التعددية.







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