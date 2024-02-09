وزير الخارجية الأمريكى يزور ألبانيا وألمانيا الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Youm7) يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الأربعاء المقبل، إلى ألبانيا وألمانيا، فى الفترة من 14 إلى 17 فبراير للتأكيد على قوة الشراكة فضلاً عن الدعم الأوكرانى.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة - أن بلينكن سيؤكد خلال زيارته تيرانا، من جديد قوة علاقات الولايات المتحدة مع ألبانيا، الشريك الرئيسى للاستقرار فى غرب البلقان والحليف القوى فى دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
وفى ميونيخ، سيشارك بلينكن فى "مؤتمر ميونيخ الأمني" كجزء من الوفد الأمريكى بقيادة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس.
كما سيعقد وزير الخارجية الأمريكي، اجتماعات ثنائية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الدائم لشعب أوكرانيا، ومواصلة المناقشات مع الشركاء حول كيفية تحقيق السلام والأمن الدائمين فى الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الالتزام الثابت بالأمن عبر الأطلسي.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، سينضم بلينكن أيضًا إلى الشركاء الدوليين فى منتدى عام حول التعددية.
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