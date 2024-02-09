أمريكا تعرب عن استعدادها للعمل مع الحكومة الباكستانية المقبلة

MENAFN - Youm7) أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل مع الحكومة الباكستانية المقبلة، بغض النظر عن الحزب السياسي، لتعزيز المصالح المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، فى بيان نشرته عبر موقعها الألكتروني، اليوم الجمعة أن الملايين من الباكستانيين جعلوا أصواتهم مسموعة من خلال التصويت فى الانتخابات الباكستانية التى جرت فى الثامن من فبراير الجاري، مع تسجيل أعداد قياسية من النساء الباكستانيات وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية والشباب .

وأشادت الولايات المتحدة بجهود العاملين فى مراكز الاقتراع الباكستانية والمجتمع المدنى والصحفيين ومراقبى الانتخابات لعملهم فى حماية ودعم المؤسسات الديمقراطية والانتخابية فى باكستان.

وقالت الخارجية الامريكية فى بيانها: ننضم إلى مراقبى الانتخابات الدوليين والمحليين ذوى المصداقية فى تقييمهم بأن هذه الانتخابات تضمنت قيودًا لا مبرر لها على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى .

وأدانت الخارجية الأمريكية العنف الانتخابى والقيود المفروضة على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فى ذلك الهجمات على العاملين فى مجال الإعلام، والقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات، وأعربت عن قلقها إزاء مزاعم التدخل فى العملية الانتخابية، مؤكدة ضرورة التحقيق بشكل كامل فى ادعاءات التدخل أو الاحتيال.

وعبرت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن تطلعها "إلى تعزيز شراكتنا من خلال دعم الاقتصاد الباكستانى من خلال التجارة والاستثمار"، مؤكدة الاستمرار فى دعم باكستان فى تعزيز مؤسساتها الديمقراطية، والمشاركة من خلال إطار التحالف الأخضر بين الولايات المتحدة وباكستان، وتوسيع العلاقات بين الشعبين، وتعزيز حقوق الإنسان بما فى ذلك حرية التعبير.

وجددت واشنطن التزامها بتعزيز تعاونها الأمنى وخلق بيئة من السلامة والأمن توفر للشعب الباكستانى السلام والديمقراطية والتقدم الذى يستحقه.