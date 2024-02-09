أمريكا تعرب عن استعدادها للعمل مع الحكومة الباكستانية المقبلة

(MENAFN
- Youm7) أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل مع الحكومة الباكستانية المقبلة، بغض النظر عن الحزب السياسي، لتعزيز المصالح المشتركة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، فى بيان نشرته عبر موقعها الألكتروني، اليوم الجمعة أن الملايين من الباكستانيين جعلوا أصواتهم مسموعة من خلال التصويت فى الانتخابات الباكستانية التى جرت فى الثامن من فبراير الجاري، مع تسجيل أعداد قياسية من النساء الباكستانيات وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية والشباب .
وأشادت الولايات المتحدة بجهود العاملين فى مراكز الاقتراع الباكستانية والمجتمع المدنى والصحفيين ومراقبى الانتخابات لعملهم فى حماية ودعم المؤسسات الديمقراطية والانتخابية فى باكستان.
وقالت الخارجية الامريكية فى بيانها: ننضم إلى مراقبى الانتخابات الدوليين والمحليين ذوى المصداقية فى تقييمهم بأن هذه الانتخابات تضمنت قيودًا لا مبرر لها على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى .
وأدانت الخارجية الأمريكية العنف الانتخابى والقيود المفروضة على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فى ذلك الهجمات على العاملين فى مجال الإعلام، والقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات، وأعربت عن قلقها إزاء مزاعم التدخل فى العملية الانتخابية، مؤكدة ضرورة التحقيق بشكل كامل فى ادعاءات التدخل أو الاحتيال.
وعبرت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن تطلعها "إلى تعزيز شراكتنا من خلال دعم الاقتصاد الباكستانى من خلال التجارة والاستثمار"، مؤكدة الاستمرار فى دعم باكستان فى تعزيز مؤسساتها الديمقراطية، والمشاركة من خلال إطار التحالف الأخضر بين الولايات المتحدة وباكستان، وتوسيع العلاقات بين الشعبين، وتعزيز حقوق الإنسان بما فى ذلك حرية التعبير.
وجددت واشنطن التزامها بتعزيز تعاونها الأمنى وخلق بيئة من السلامة والأمن توفر للشعب الباكستانى السلام والديمقراطية والتقدم الذى يستحقه.
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