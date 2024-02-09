وفد من الحزبين الجمهورى والديمقراطى يصل إلى أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) وصل وفد من الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بقيادة رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مايك تورنر، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وكتبت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك فى منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، اليوم الجمعة: "كم من الرائع أن نرحب فى كييف بوفد من الكونجرس من الحزبين بقيادة رئيس المخابرات بمجلس النواب مايك تورنر،
ويضم الوفد فرينش هيل، وجيسون كرو، وأبيجيل سبانبرجر، وزاك نان".
جدير بالذكر أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند زارت كييف فى 31 يناير الماضي.
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