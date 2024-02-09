وفد من الحزبين الجمهورى والديمقراطى يصل إلى أوكرانيا

MENAFN - Youm7) وصل وفد من الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بقيادة رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مايك تورنر، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتبت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك فى منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، اليوم الجمعة: "كم من الرائع أن نرحب فى كييف بوفد من الكونجرس من الحزبين بقيادة رئيس المخابرات بمجلس النواب مايك تورنر،

ويضم الوفد فرينش هيل، وجيسون كرو، وأبيجيل سبانبرجر، وزاك نان".



جدير بالذكر أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند زارت كييف فى 31 يناير الماضي.