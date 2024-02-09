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محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا

2/9/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لمواجهة كوت ديفوار ونيجيريا فى نهائي كاس الأمم الأفريقية 2023، فيما يدير الحكم المصري عاشور غرفة الـ VAR فى اللقاء المرتقب.



وتعد مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا هي المواجهة رقم 11 التي يشارك فيها الحكم المصري محمود عاشور بكاس الأمم فى كوت ديفوار، حيث يعد عاشور مصنفا ضمن أفضل حكام الفيديو بأفريقيا.












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