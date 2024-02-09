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المقاولون: فيفا لم يخطرنا بعقوبات رسمية وجون أوكلي ليس له مستحقات

2/9/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يخطر النادي بأي عقوبات رسمية حتى الآن.



وقال عادل في تصريحات لـ "اليوم السابع": لم يتم اخطارنا بأي شيء رسمي من الفيفا بخصوص عقوبة متعلقة بجون أوكلي لاعب الفريق السابق.



أضاف عادل: سمعنا عن تلك العقوبة من البعض لكن لم يصلنا شئ، واللاعب ليس له مستحقات لدى النادي ليتم تغريم المقاولون بسببها، والمقاولون قدم شكوى ضد اللاعب بسبب فسخه للتعاقد من طرف واحد.



وترددت أنباء عن حكماً صادرا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لصالح النيجيري جون أوكلي، ضد ناديه السابق المقاولون العرب، وإلزمه بدفع المستحقات المتأخرة، حيث أوضح اللاعب في شكواه ضد المقاولون بأنه لم يحصل على مستحقاته المتأخرة، ليفسخ تعاقده من طرف واحد بموجب هذه الشكوى.



ونص حكم فيفا لصالح جون أوكلي ضد المقاولون العرب على ما يلي:إلزام المقاولون بدفع 64,788.70 دولارًا أمريكيًا، مكافأة مستحقة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5% سنويًا، اعتبارًا من 8 أغسطس 2023 حتى تاريخ السداد الفعلي.












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