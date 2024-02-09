إبراهيم حسن يقترب من التشكيل الأساسى للبنك الأهلى أمام سموحة بدورى Nile

MENAFN - Youm7) اقترب إبراهيم حسن صانع ألعابفريق البنك الاهلى من العودة للتشكيل الأساسى للفريق في المواجهة المقبلة أمام سموحة، من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويأتي اقتراب عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسى عقب التألق في التدريبات الجماعية ومباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفى التي خرج منها فريق البنك الأهلى من دورى المجموعات.

وودع فريق البنك الأهلى بطولة كأس الرابطة عقب الحصول على المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من عمر دورى المجموعات برصيد 4 نقاط عقب الفوز على المقاولون العرب والهزيمة أمام الجونة والتعادل مع المصرى البورسعيدى.



ويسعى طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب.

ونجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

"Nile

يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

ويحتل

فريق البنك الاهلى

المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.