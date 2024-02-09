إبراهيم حسن يقترب من التشكيل الأساسى للبنك الأهلى أمام سموحة بدورى Nile

(MENAFN
- Youm7) اقترب إبراهيم حسن صانع ألعاب
فريق البنك الاهلى من العودة للتشكيل الأساسى للفريق في المواجهة المقبلة أمام سموحة، من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".
ويأتي اقتراب عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسى عقب التألق في التدريبات الجماعية ومباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفى التي خرج منها فريق البنك الأهلى من دورى المجموعات.
وودع فريق البنك الأهلى بطولة كأس الرابطة عقب الحصول على المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من عمر دورى المجموعات برصيد 4 نقاط عقب الفوز على المقاولون العرب والهزيمة أمام الجونة والتعادل مع المصرى البورسعيدى.
ويسعى طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب.
ونجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.
ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى
"Nile
يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.
ويحتل
فريق البنك الاهلى
المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.
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