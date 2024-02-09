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تعرف على نتائج منافسات بطولة الجمهورية للرماية تارجت سبرينت

2/9/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) اختُتمت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الجمهورية للرماية "تارجت سبرينت"، التي أقيمت منافساتها على ميادين الرماية بنادي هيئة قناة السويس.



وشهدت البطولة منافسات شرسة على مستوى الرجال والسيدات، بخلاف مسابقات الناشئين في أعمار 13 و 16 و18 و21 عاما.



وعلى مستوى الرجال فاز ثلاثي المؤسسة الرياضية بالميداليات الأولى، حيث حل أحمد عطية بالمركز الأول، وجاء خلفه مصطفى عبد الوهاب ثانيا، ومصطفى أحمد حلمي ثالثا.



وفي منافسات السيدات، سيطر ثلاثي نادي الجيش على المقدمة، حيث فازت وفاء حامد بالذهبية ومنه الله سراج الدين بالفضية، فيما حصدت شروق إبراهيم الميدالية البرونزية.



وفي مسابقات ناشئين تحت 21 عاما، فاز علي كمال لاعب نادي المؤسسة الرياضية بالمركز الأول، وحل خلفه علي الدين طارق لاعب نادي الجيش بالميدالية الفضية، وحل يوسف عبد الحي لاعب المؤسسة الرياضية ثالثا.



وفي مسابقات ناشئين تحت 18 عاما، فاز عبد الرحمن صديق لاعب نادي الجيش بالمركز الأول وحل خلفه أحمد محمد فريد لاعب نادي حدائق الأهرام بالميدالية الفضية، وحل عمر مصطفى لاعب القناة الرياضي ثالثا.



وفي منافسات ناشئات 18 عاما، فازت سما خالد من نادي حدائق الأهرام بالذهبية، وحصدت جومانة أيمن الميدالية الفضية، فيما جاءت ربا ماجد من القناة الرياضي بالمركز الثالث.












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