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مودرن فيوتشر يطير إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت 21 فبراير

2/9/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) قرر مسئولو مودرن فيوتشر ، السفر إلى جنوب أفريقيا يوم 21 فبراير الجاري، وذلك استعداداً لمواجهة سوبر سبورت في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم 25 من نفس الشهر.



ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها بعد خوض 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.



وجاءت صفقات مودرن فيوتشر الثمانية في الميركاتو الشتوي كالتالي: عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.



بينما وافق مودرن فيوتشر على رحيل ناصر ماهر إلى نادى الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلي، وعمر السعيد إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع أيمن الصفاقسي، ورحيل بيلو بابا توندي وإعارة محمد عبد السلام إلى طلائع الجيش.












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