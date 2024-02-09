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الهلال الأحمر المصري: إدخال 75 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

2/9/2024 2:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 2 (كونا) -- أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الجمعة إدخال 75 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر (رفح) البري ضمن قوافل المساعدات الدولية لأهالي غزة.
وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد في بيان "إن فريق المتطوعين من الهلال الأحمر يتسلمون المساعدات سواء التي تأتي برا أو بحرا أو جوا ويجري تحميلها على باكيتات خشبية لسهولة نقلها إلى معبر (رفح) بتنسيق كامل مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني".
وأضاف زايد أنه يجري تخزين بعض المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أهالي قطاع غزة في مخازن مؤمنة بالعريش لحين الانتهاء من تجهيزها وإرسالها بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء والجانب الفلسطيني.
ومن جانبه أوضح قطاع الهلال الأحمر بشمال سيناء أن من بين الشاحنات التي جرى إدخالها إلى قطاع غزة خمس شاحنات محملة بغاز الطهي الخاص بالمنازل و70 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية وإنسانية تشمل مواد غذائية وطبية ومياه شرب ومستلزمات طبية ودوائية.
وأشار إلى أنه يجري إدخال كافة المساعدات الإنسانية والمستلزمات المعيشية إلى أهالي قطاع غزة المحاصرين بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعلن الهلال الأحمر المصري عن وصول 25 شاحنة مساعدات إنسانية و4 شاحنات غاز و12 شاحنة مساعدات أردنية و18 شاحنة مساعدات إماراتية إضافة الى 65 شاحنة أخرى من عدة دول عبر بوابة معبر (رفح) البري بشمال سيناء أمس الخميس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصر أنها فتحت معبر (رفح) من جانبها منذ اللحظة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة من دون قيود أو شروط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع المحاصرين.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

م م / م م ج




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