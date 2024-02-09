الهلال الأحمر المصري: إدخال 75 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 2 (كونا) -- أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الجمعة إدخال 75 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر (رفح) البري ضمن قوافل المساعدات الدولية لأهالي غزة.
وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد في بيان "إن فريق المتطوعين من الهلال الأحمر يتسلمون المساعدات سواء التي تأتي برا أو بحرا أو جوا ويجري تحميلها على باكيتات خشبية لسهولة نقلها إلى معبر (رفح) بتنسيق كامل مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني".
وأضاف زايد أنه يجري تخزين بعض المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أهالي قطاع غزة في مخازن مؤمنة بالعريش لحين الانتهاء من تجهيزها وإرسالها بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء والجانب الفلسطيني.
ومن جانبه أوضح قطاع الهلال الأحمر بشمال سيناء أن من بين الشاحنات التي جرى إدخالها إلى قطاع غزة خمس شاحنات محملة بغاز الطهي الخاص بالمنازل و70 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية وإنسانية تشمل مواد غذائية وطبية ومياه شرب ومستلزمات طبية ودوائية.
وأشار إلى أنه يجري إدخال كافة المساعدات الإنسانية والمستلزمات المعيشية إلى أهالي قطاع غزة المحاصرين بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعلن الهلال الأحمر المصري عن وصول 25 شاحنة مساعدات إنسانية و4 شاحنات غاز و12 شاحنة مساعدات أردنية و18 شاحنة مساعدات إماراتية إضافة الى 65 شاحنة أخرى من عدة دول عبر بوابة معبر (رفح) البري بشمال سيناء أمس الخميس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصر أنها فتحت معبر (رفح) من جانبها منذ اللحظة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة من دون قيود أو شروط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع المحاصرين.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
م م / م م ج
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