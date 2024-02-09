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استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

2/9/2024 2:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 2 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن الفتى معاذ بني شمسة (17 عاما) استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال في بلدة (بيتا) جنوب (نابلس) شمال الضفة الغربية.
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها سجلت ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة (بيتا) منها إصابتان لشابين أحدهما جراحه خطرة وجرى عملية انعاش قلب ورئتين له إلا أنه استشهد لاحقا فيما الإصابة الثالثة حدثت جراء الاعتداء بالضرب.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت البلدة واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا دوريات الاحتلال بالحجارة فيما ردت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليهم. (النهاية)

ن ق / م م ج




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