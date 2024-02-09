استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 2 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن الفتى معاذ بني شمسة (17 عاما) استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال في بلدة (بيتا) جنوب (نابلس) شمال الضفة الغربية.
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها سجلت ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة (بيتا) منها إصابتان لشابين أحدهما جراحه خطرة وجرى عملية انعاش قلب ورئتين له إلا أنه استشهد لاحقا فيما الإصابة الثالثة حدثت جراء الاعتداء بالضرب.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت البلدة واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا دوريات الاحتلال بالحجارة فيما ردت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليهم. (النهاية)
ن ق / م م ج
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