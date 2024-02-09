نادي (الفتاة) الكويتي يحقق 4 ميداليات متنوعة في الكاراتيه بدورة الألعاب العربية بالشارقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 9 - 2 (كونا) -- حققت لاعبات نادي (الفتاة) الكويتي اليوم الجمعة 4 ميداليات متنوعة ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 بنسختها السابعة المقامة في إمارة الشارقة.
ونالت اللاعبة سلامة السلطان الميدالية الذهبية بلعبة الكاراتيه تحت وزن 50 كيلوغراما واللاعبة دلال السعيد الميدالية البرونزية ضمن منافسات (الكاتا فردي) فيما نالت اللاعبة أسرار الجاسم الميدالية البرونزية في مسابقة (كوميتيه) للكاراتيه تحت وزن 61 كيلوغراما.
كما حصل فريق الكاتا جماعي المكون من دلال السعيد وأسرار الجاسم وسلامه السلطان ولجين السلطان على المركز الثاني والميدالية الفضية.
وبهذه المناسبة أعربت رئيسة نادي (الفتاة) الرياضي فضيلة الشويلان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادتها وفخرها بأداء اللاعبات وتمكنهن من نيل الميداليات.
وقالت الشويلان إن حصول النادي على تلك الميداليات المتنوعة يعكس تميز الرياضيات الكويتيات والإصرار الكبير الذي قدمنه خلال المنافسات متمنية للفائزات المزيد من النجاحات في المستقبل.
وانطلقت النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 في إمارة الشارقة في الثاني من فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 الجاري.
وتشارك دولة الكويت في البطولة بثلاث فرق وطنية هي أندية (سلوى) و(الفتاة) و(الرماية) إذ تشارك في سبع ألعاب هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والكاراتيه والرماية و(القوس والسهم).(النهاية)
س خ م / م م ج
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