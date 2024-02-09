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نادي (الفتاة) الكويتي يحقق 4 ميداليات متنوعة في الكاراتيه بدورة الألعاب العربية بالشارقة

2/9/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 9 - 2 (كونا) -- حققت لاعبات نادي (الفتاة) الكويتي اليوم الجمعة 4 ميداليات متنوعة ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 بنسختها السابعة المقامة في إمارة الشارقة.
ونالت اللاعبة سلامة السلطان الميدالية الذهبية بلعبة الكاراتيه تحت وزن 50 كيلوغراما واللاعبة دلال السعيد الميدالية البرونزية ضمن منافسات (الكاتا فردي) فيما نالت اللاعبة أسرار الجاسم الميدالية البرونزية في مسابقة (كوميتيه) للكاراتيه تحت وزن 61 كيلوغراما.
كما حصل فريق الكاتا جماعي المكون من دلال السعيد وأسرار الجاسم وسلامه السلطان ولجين السلطان على المركز الثاني والميدالية الفضية.
وبهذه المناسبة أعربت رئيسة نادي (الفتاة) الرياضي فضيلة الشويلان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادتها وفخرها بأداء اللاعبات وتمكنهن من نيل الميداليات.
وقالت الشويلان إن حصول النادي على تلك الميداليات المتنوعة يعكس تميز الرياضيات الكويتيات والإصرار الكبير الذي قدمنه خلال المنافسات متمنية للفائزات المزيد من النجاحات في المستقبل.
وانطلقت النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 في إمارة الشارقة في الثاني من فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 الجاري.
وتشارك دولة الكويت في البطولة بثلاث فرق وطنية هي أندية (سلوى) و(الفتاة) و(الرماية) إذ تشارك في سبع ألعاب هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والكاراتيه والرماية و(القوس والسهم).(النهاية)

س خ م / م م ج




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