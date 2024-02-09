بايدن يلزم الدول التي تتلقى سلاحا أمريكيا بتقديم ضمانات مكتوبة بالالتزام بالقانون الدولي والأمريكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة مذكرة رئاسية تفرض على الدول التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة تقديم ضمانات مكتوبة بالتزامها بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الأمريكي.
تأتي هذه المذكرة في وقت تزايدت فيه الأصوات الأمريكية بما فيها أصوات داخل الكونغرس لفرض قيود على الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن استخدامه الأسلحة الأمريكية في عدوانه المستمر على غزة الذي دخل شهره الخامس.
وطلبت المذكرة الرئاسية من وزير الخارجية الأمريكي الحصول على ضمانات مكتوبة معينة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها من الحكومات الأجنبية التي تتلقى أسلحة أمريكية.
كما طلبت من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس لتمكين الرقابة الفعلية على الأسلحة الأمريكية التي تحصل عليها الدول.
وتفرض المذكرة الرئاسية وقف تصدير الأسلحة إلى الدول التي لا تلتزم بالضمانات المكتوبة باستخدام السلاح الأمريكي وفق قواعد القانون الدولي.
وتطلب أيضا من وزير إما الخارجية أو الدفاع رفع تقرير إلى الرئيس في غضون 45 يوما من ظهور عدم التزام الحكومات الأجنبية بتلك الضمانات.
ونصت المذكرة على أن الوزير الذي يرفع التقرير إلى الرئيس يجب أن يشير إلى الخطوات التالية المناسبة التي يجب اتخاذها لتقييم الوضع ومعالجته باجراءات من بينها تحديث الضمانات وتعليق أي عمليات نقل أخرى للمواد العسكرية أو خدمات الدفاع.
وتطلب المذكرة أيضا من وزير الخارجية الحصول على ضمانات مكتوبة من الدول المنخرطة حاليا في نزاعات مسلحة خلال 45 يوما من صدور المذكرة ويجب عليه الحصول على ضمانات مكتوبة من الدول غير المنخرطة في نزاعات حاليا خلال أجل 180 يوما من تاريخ الثامن من فبراير 2024.
كما تفرض المذكرة الرئاسية تقديم ضمانات مكتوبة على الدول التي تتلقى الأسلحة الأمريكية بأنها ستقوم بتسهيل وعدم رفض أو تقييد أو إعاقة بشكل تعسفي بشكل مباشر أو غير مباشر لأي نقل أو إيصال المساعدة الإنسانية الأمريكية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص في الأماكن التي يتم فيها استخدام الأسلحة الأمريكية.
ولم تذكر هذه المذكرة الكيان الإسرائيلي المحتل بالاسم لكنها تحقق الكثير من المطالب التي ينادي بها المعارضون لعدوان الاحتلال في غزة مثل المراقبة على استخدام الأسلحة الأمريكية وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
وجاء إصدار هذه المذكرة في ظل الدعوات الأمريكية الرسمية المتكررة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في قطاع غزة المحاصر.
وقد جاءت بعد ساعات من اجتماع ممثلين من الإدارة الأمريكية مع قادة المجموعتين العربية والمسلمة الأمريكية في ولاية (ميشيغان). (النهاية)
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