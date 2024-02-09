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بايدن يلزم الدول التي تتلقى سلاحا أمريكيا بتقديم ضمانات مكتوبة بالالتزام بالقانون الدولي والأمريكي

2/9/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة مذكرة رئاسية تفرض على الدول التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة تقديم ضمانات مكتوبة بالتزامها بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الأمريكي.
تأتي هذه المذكرة في وقت تزايدت فيه الأصوات الأمريكية بما فيها أصوات داخل الكونغرس لفرض قيود على الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن استخدامه الأسلحة الأمريكية في عدوانه المستمر على غزة الذي دخل شهره الخامس.
وطلبت المذكرة الرئاسية من وزير الخارجية الأمريكي الحصول على ضمانات مكتوبة معينة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها من الحكومات الأجنبية التي تتلقى أسلحة أمريكية.
كما طلبت من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس لتمكين الرقابة الفعلية على الأسلحة الأمريكية التي تحصل عليها الدول.
وتفرض المذكرة الرئاسية وقف تصدير الأسلحة إلى الدول التي لا تلتزم بالضمانات المكتوبة باستخدام السلاح الأمريكي وفق قواعد القانون الدولي.
وتطلب أيضا من وزير إما الخارجية أو الدفاع رفع تقرير إلى الرئيس في غضون 45 يوما من ظهور عدم التزام الحكومات الأجنبية بتلك الضمانات.
ونصت المذكرة على أن الوزير الذي يرفع التقرير إلى الرئيس يجب أن يشير إلى الخطوات التالية المناسبة التي يجب اتخاذها لتقييم الوضع ومعالجته باجراءات من بينها تحديث الضمانات وتعليق أي عمليات نقل أخرى للمواد العسكرية أو خدمات الدفاع.
وتطلب المذكرة أيضا من وزير الخارجية الحصول على ضمانات مكتوبة من الدول المنخرطة حاليا في نزاعات مسلحة خلال 45 يوما من صدور المذكرة ويجب عليه الحصول على ضمانات مكتوبة من الدول غير المنخرطة في نزاعات حاليا خلال أجل 180 يوما من تاريخ الثامن من فبراير 2024.
كما تفرض المذكرة الرئاسية تقديم ضمانات مكتوبة على الدول التي تتلقى الأسلحة الأمريكية بأنها ستقوم بتسهيل وعدم رفض أو تقييد أو إعاقة بشكل تعسفي بشكل مباشر أو غير مباشر لأي نقل أو إيصال المساعدة الإنسانية الأمريكية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص في الأماكن التي يتم فيها استخدام الأسلحة الأمريكية.
ولم تذكر هذه المذكرة الكيان الإسرائيلي المحتل بالاسم لكنها تحقق الكثير من المطالب التي ينادي بها المعارضون لعدوان الاحتلال في غزة مثل المراقبة على استخدام الأسلحة الأمريكية وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
وجاء إصدار هذه المذكرة في ظل الدعوات الأمريكية الرسمية المتكررة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في قطاع غزة المحاصر.
وقد جاءت بعد ساعات من اجتماع ممثلين من الإدارة الأمريكية مع قادة المجموعتين العربية والمسلمة الأمريكية في ولاية (ميشيغان). (النهاية)

ع س ج / ه س ص




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