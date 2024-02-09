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(يونيسف) تحذر من مخاطر التصعيد العسكري في رفح

2/9/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل اليوم الجمعة إلى تجنب التصعيد العسكري في محافظة رفح الجنوبية في قطاع غزة التي نزح إليها أكثر من 600 ألف طفل وأسرهم.
وقالت راسل في تصريح صحفي إن "تصعيد القتال في رفح التي تئن بالفعل في ظل العدد الهائل من الأشخاص الذين نزحوا من أجزاء أخرى من غزة سيمثل تحولا مدمرا آخر في الحرب التي تفيد التقارير بأنها أودت بحياة أكثر من 27 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال".
وكان عدد سكان محافظة رفح يقدر بنحو 250 ألف شخص قبل بدء الحرب الراهنة ووصل الآن إلى 4ر1 مليون بسبب اضطرار عدد كبير من سكان المناطق الأخرى في القطاع إلى النزوح.
وأضافت أن "آلافا آخرين قد يلقون حتفهم بسبب أعمال العنف أو نقص الخدمات الأساسية وزيادة انقطاع المساعدات الإنسانية" مشددة على ضرورة أن تظل المستشفيات والملاجئ والأسواق وشبكات المياه المتبقية في غزة قادرة على العمل "ومن دونها سوف يرتفع معدل الجوع والمرض بشكل كبير مما يؤدي إلى مقتل مزيد من الأطفال".
وقالت راسل "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والإفراج الآمن والفوري عن جميع الرهائن وخاصة الأطفال الذين عانوا الكثير. إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية سينقذ الأرواح وسيسمح بتوسيع الاستجابة الإنسانية ويساعد على توفير أفضل حماية للأطفال الذين أصبحت حياتهم ومستقبلهم على المحك". (النهاية)

ا م م / م م ج




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