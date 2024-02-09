(يونيسف) تحذر من مخاطر التصعيد العسكري في رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل اليوم الجمعة إلى تجنب التصعيد العسكري في محافظة رفح الجنوبية في قطاع غزة التي نزح إليها أكثر من 600 ألف طفل وأسرهم.
وقالت راسل في تصريح صحفي إن "تصعيد القتال في رفح التي تئن بالفعل في ظل العدد الهائل من الأشخاص الذين نزحوا من أجزاء أخرى من غزة سيمثل تحولا مدمرا آخر في الحرب التي تفيد التقارير بأنها أودت بحياة أكثر من 27 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال".
وكان عدد سكان محافظة رفح يقدر بنحو 250 ألف شخص قبل بدء الحرب الراهنة ووصل الآن إلى 4ر1 مليون بسبب اضطرار عدد كبير من سكان المناطق الأخرى في القطاع إلى النزوح.
وأضافت أن "آلافا آخرين قد يلقون حتفهم بسبب أعمال العنف أو نقص الخدمات الأساسية وزيادة انقطاع المساعدات الإنسانية" مشددة على ضرورة أن تظل المستشفيات والملاجئ والأسواق وشبكات المياه المتبقية في غزة قادرة على العمل "ومن دونها سوف يرتفع معدل الجوع والمرض بشكل كبير مما يؤدي إلى مقتل مزيد من الأطفال".
وقالت راسل "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والإفراج الآمن والفوري عن جميع الرهائن وخاصة الأطفال الذين عانوا الكثير. إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية سينقذ الأرواح وسيسمح بتوسيع الاستجابة الإنسانية ويساعد على توفير أفضل حماية للأطفال الذين أصبحت حياتهم ومستقبلهم على المحك". (النهاية)
ا م م / م م ج
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