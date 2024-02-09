الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 2 (كونا)-- أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة عن رفضها الشديد وإدانتها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي أن ذلك يشكل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك كما حملت الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه داعية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته "لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء".
وتابعت "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".
ويتواصل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 126 يوما مخلفا 27947 شهيدا و67459 مصابا بحسب آخر احصائية نشرتها السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة. (النهاية)
ن ق / م م ج
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