Saturday, 10 February 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا

2/9/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 2 (كونا)-- أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة عن رفضها الشديد وإدانتها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي أن ذلك يشكل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك كما حملت الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه داعية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته "لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء".
وتابعت "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".
ويتواصل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 126 يوما مخلفا 27947 شهيدا و67459 مصابا بحسب آخر احصائية نشرتها السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة. (النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN09022024000071011013ID1107834281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث