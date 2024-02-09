فرنسا تؤكد التزامها غير المشروط والكامل لدعم سيادة ارمينيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 9 - 2 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الجمعة التزامها "غير المشروط والكامل والمستمر" لدعم سيادة أرمينيا وصمودها.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني التقى بنظيره الأرميني أرارات ميرزويان في العاصمة باريس حيث ناقش الوزراء مجالات تعزيز التعاون الثنائي لاسيما تطوير مشاريع البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والمياه.
وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا موضحا أن فرنسا تواصل تعزيز دعمها الإنساني لأرمينيا ولاجئي ناغورنو كاراباخ من خلال مساعدات تصل قيمتها الآن إلى 29 مليون يورو (31 مليون دولار) في عام 2023 لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر الأرميني ووكالات الأمم المتحدة لاستقبال وتقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والتعليمية والمالية لهؤلاء السكان الضعفاء بوجه خاص.
وأضاف البيان أن الوزرين قاما بتقييم المناقشات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان إذ أكد سيجورني دعم فرنسا لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل ودائم إلا مع احترام القانون الدولي والسيادة والسلامة الإقليمية وحدود الدولتين".
وأشار الوزير إلى التزام فرنسا غير المشروط والكامل والمستمر بدعم سيادة أرمينيا وصمودها. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN09022024000071011013ID1107834280
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