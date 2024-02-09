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فرنسا تؤكد التزامها غير المشروط والكامل لدعم سيادة ارمينيا

2/9/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 9 - 2 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الجمعة التزامها "غير المشروط والكامل والمستمر" لدعم سيادة أرمينيا وصمودها.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني التقى بنظيره الأرميني أرارات ميرزويان في العاصمة باريس حيث ناقش الوزراء مجالات تعزيز التعاون الثنائي لاسيما تطوير مشاريع البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والمياه.
وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا موضحا أن فرنسا تواصل تعزيز دعمها الإنساني لأرمينيا ولاجئي ناغورنو كاراباخ من خلال مساعدات تصل قيمتها الآن إلى 29 مليون يورو (31 مليون دولار) في عام 2023 لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر الأرميني ووكالات الأمم المتحدة لاستقبال وتقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والتعليمية والمالية لهؤلاء السكان الضعفاء بوجه خاص.
وأضاف البيان أن الوزرين قاما بتقييم المناقشات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان إذ أكد سيجورني دعم فرنسا لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل ودائم إلا مع احترام القانون الدولي والسيادة والسلامة الإقليمية وحدود الدولتين".
وأشار الوزير إلى التزام فرنسا غير المشروط والكامل والمستمر بدعم سيادة أرمينيا وصمودها. (النهاية)

م ع / ه س ص




MENAFN09022024000071011013ID1107834280

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