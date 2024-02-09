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واشنطن تشيد بالمشاركة الكبيرة بالانتخابات العامة في باكستان وتتطلع للعمل مع حكومتها المقبلة

2/9/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- أشادت الولايات المتحدة اليوم الجمعة بالمشاركة "القياسية" التي شهدتها الانتخابات العامة في باكستان معربة عن تطلعها للعمل والتعاون مع الحكومة الباكستانية المقبلة لتعزيز المصالح المشتركة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي إن "الملايين من الباكستانيين جعلوا أصواتهم مسموعة من خلال المشاركة في التصويت في الانتخابات الباكستانية التي جرت أمس مع تسجيل مشاركة قياسية من النساء وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية والشباب".
وأضاف ميلر أن بلاده تثني على العاملين في مراكز الاقتراع والمجتمع المدني والصحفيين ومراقبي الانتخابات لدورهم في حماية ودعم المؤسسات الديمقراطية والانتخابية في باكستان" متطلعا إلى أن تعكس نتائج الانتخابات إرادة الشعب الباكستاني.
وقال "إننا ننضم إلى مراقبي الانتخابات الدوليين والمحليين ذوي المصداقية في تقييمهم بأن هذه الانتخابات تضمنت قيودا لا مبرر لها على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي" مضيفا "ندين العنف الانتخابي والقيود المفروضة على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الهجمات على العاملين في مجال الإعلام والقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات".
كما أعرب عن القلق إزاء مزاعم التدخل في العملية الانتخابية داعيا إلى التحقيق بشكل كامل في إدعاءات التدخل أو الاحتيال.
وأكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الحكومة الباكستانية المقبلة بغض النظر عن الحزب السياسي لتعزيز مصالحنا المشتركة ودعم الاقتصاد الباكستاني من خلال التجارة والاستثمار".
وأشار إلى أن واشنطن ستواصل دعم باكستان في تعزيز مؤسساتها الديمقراطية والمشاركة من خلال إطار التحالف الأخضر بين الولايات المتحدة وباكستان وتوسيع العلاقات بين الشعبين وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير.
وشدد على التزام بلاده كذلك بتعزيز تعاونها الأمني مع باكستان وخلق بيئة من السلامة والأمن التي توفر للشعب الباكستاني السلام والديمقراطية.
وشهدت باكستان أمس الخميس عملية الاقتراع للانتخابات العامة على 265 مقعدا بالجمعية الوطنية و579 مقعدا بمجالس المقاطعات.
ووجهت الدعوة لأكثر من 128 مليونا للتصويت للاختيار بين المرشحين وعددهم 5121 شخصا يتنافسون على مقاعد الجمعية الوطنية و12695 مرشحا على مقاعد مجالس المقاطعات في جميع انحاء باكستان.(النهاية)

ا م م / م م ج




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