واشنطن تشيد بالمشاركة الكبيرة بالانتخابات العامة في باكستان وتتطلع للعمل مع حكومتها المقبلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- أشادت الولايات المتحدة اليوم الجمعة بالمشاركة "القياسية" التي شهدتها الانتخابات العامة في باكستان معربة عن تطلعها للعمل والتعاون مع الحكومة الباكستانية المقبلة لتعزيز المصالح المشتركة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي إن "الملايين من الباكستانيين جعلوا أصواتهم مسموعة من خلال المشاركة في التصويت في الانتخابات الباكستانية التي جرت أمس مع تسجيل مشاركة قياسية من النساء وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية والشباب".
وأضاف ميلر أن بلاده تثني على العاملين في مراكز الاقتراع والمجتمع المدني والصحفيين ومراقبي الانتخابات لدورهم في حماية ودعم المؤسسات الديمقراطية والانتخابية في باكستان" متطلعا إلى أن تعكس نتائج الانتخابات إرادة الشعب الباكستاني.
وقال "إننا ننضم إلى مراقبي الانتخابات الدوليين والمحليين ذوي المصداقية في تقييمهم بأن هذه الانتخابات تضمنت قيودا لا مبرر لها على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي" مضيفا "ندين العنف الانتخابي والقيود المفروضة على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الهجمات على العاملين في مجال الإعلام والقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات".
كما أعرب عن القلق إزاء مزاعم التدخل في العملية الانتخابية داعيا إلى التحقيق بشكل كامل في إدعاءات التدخل أو الاحتيال.
وأكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الحكومة الباكستانية المقبلة بغض النظر عن الحزب السياسي لتعزيز مصالحنا المشتركة ودعم الاقتصاد الباكستاني من خلال التجارة والاستثمار".
وأشار إلى أن واشنطن ستواصل دعم باكستان في تعزيز مؤسساتها الديمقراطية والمشاركة من خلال إطار التحالف الأخضر بين الولايات المتحدة وباكستان وتوسيع العلاقات بين الشعبين وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير.
وشدد على التزام بلاده كذلك بتعزيز تعاونها الأمني مع باكستان وخلق بيئة من السلامة والأمن التي توفر للشعب الباكستاني السلام والديمقراطية.
وشهدت باكستان أمس الخميس عملية الاقتراع للانتخابات العامة على 265 مقعدا بالجمعية الوطنية و579 مقعدا بمجالس المقاطعات.
ووجهت الدعوة لأكثر من 128 مليونا للتصويت للاختيار بين المرشحين وعددهم 5121 شخصا يتنافسون على مقاعد الجمعية الوطنية و12695 مرشحا على مقاعد مجالس المقاطعات في جميع انحاء باكستان.(النهاية)
ا م م / م م ج
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