الاحتلال يكثف قصفه لجنوب لبنان والمقاومة تستهدف مواقعه وإحدى ثكناته في الجولان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 2 (كونا) -- كثف جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة غاراته الجوية وقصفه المدفعي للاراضي والبلدات اللبنانية الجنوبية فيما هاجمت المقاومة احدى ثكناته في الجولان المحتل ومواقعه واجهزته التجسسية في فلسطين المحتلة.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال نفذ سلسلة غارت على بلدتي (الخيام) و(مارون الراس) وعلى منطقة (اللبونة) ومحيط (تلة علي الطاهر) المواجهة لبلدة (كفرتبنيت) وعلى منطقة (حامول) في بلدة (الناقورة).
واضافت الوكالة ان الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال اغارت بالصواريخ على منزل غير مأهول في حي (السكرة) على مدخل بلدة (يحمر الشقيف) وعلى منزل اخر غير مأهول في بلدة (مركبا) ودمرتهما من دون الافادة عن وقوع اصابات.
وذكرت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدة (بليدا) ومحيط بلدتي (كفرحمام) و(راشيا الفخار) واطراف بلدات الضهيرة والجبين ويارين وعيترون والوزاني والناقورة.
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات اصدرتها المقاومة وقالت فيها انها استهدفت ثكنة (كيلع) التابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجولان المحتل بعشرات الصواريخ من نوع (كاتيوشا) كما استهدفت دبابة (ميركافا) للاحتلال في موقع (البغدادي) بالأسلحة المباشرة ما ادى الى اصابتها وتدميرها.
واضافت "المقاومة" ايضا في بياناتها ان عناصرها استهدفوا التجهيزات التجسسية في محيط مواقع (المالكية) و(الرمتا) و(مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
واشارت الى ان "المقاومة" استهدفت ايضا موقعي (بياض بليدا) و(زبدين) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيها اصابات مؤكدة. (النهاية)
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