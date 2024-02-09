السلطات الإسبانية تعتزم نشر المئات من عناصر الأمن لمنع جرارات المزارعين من دخول مدريد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 2 (كونا) -- قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن السلطات في البلاد ستنشر 450 عنصرا من قوات الأمن في العاصمة مدريد ومداخل الطرق المؤدية إليها لمنع وصول قوافل جرارات المزارعين إليها أو محاصرتها.
وقالت وكالة الانباء الإسبانية (افي) نقلا عن مصادر رسمية لم تسمها إنه سيجري نشر وحدات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب والحرس المدني على مداخل العاصمة لضمان عدم وصول الجرارات إليها خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت أن الشرطة الإقليمية في مدريد ورجال الإطفاء وعناصر الحماية المدنية سيشاركون أيضا في الجهاز الأمني لضمان عدم محاصرة الجرارات للعاصمة.
واعتقلت قوات الأمن الاسبانية 20 شخصا منذ بداية احتجاجات المزارعين التي دخلت يومها الرابع فيما فرضت عقوبات على قرابة 8000 شخص من المشاركين في الاحتجاجات.
يأتي ذلك بعد اعلان المشاركين في المظاهرات عزمهم التوجه إلى (مدريد) للتظاهر أمام مقر حزب العمل الاشتراكي الحاكم ومجلس النواب علما ان الاحتجاجات تتسبب في قطع الطرقات في عدد كبير من المحافظات الإسبانية منذ يوم الثلاثاء الماضي. (النهاية)
ه ن د / ه س ص
MENAFN09022024000071011013ID1107834277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.