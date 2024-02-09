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السلطات الإسبانية تعتزم نشر المئات من عناصر الأمن لمنع جرارات المزارعين من دخول مدريد

2/9/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 2 (كونا) -- قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن السلطات في البلاد ستنشر 450 عنصرا من قوات الأمن في العاصمة مدريد ومداخل الطرق المؤدية إليها لمنع وصول قوافل جرارات المزارعين إليها أو محاصرتها.
وقالت وكالة الانباء الإسبانية (افي) نقلا عن مصادر رسمية لم تسمها إنه سيجري نشر وحدات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب والحرس المدني على مداخل العاصمة لضمان عدم وصول الجرارات إليها خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت أن الشرطة الإقليمية في مدريد ورجال الإطفاء وعناصر الحماية المدنية سيشاركون أيضا في الجهاز الأمني لضمان عدم محاصرة الجرارات للعاصمة.
واعتقلت قوات الأمن الاسبانية 20 شخصا منذ بداية احتجاجات المزارعين التي دخلت يومها الرابع فيما فرضت عقوبات على قرابة 8000 شخص من المشاركين في الاحتجاجات.
يأتي ذلك بعد اعلان المشاركين في المظاهرات عزمهم التوجه إلى (مدريد) للتظاهر أمام مقر حزب العمل الاشتراكي الحاكم ومجلس النواب علما ان الاحتجاجات تتسبب في قطع الطرقات في عدد كبير من المحافظات الإسبانية منذ يوم الثلاثاء الماضي. (النهاية)

ه ن د / ه س ص




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