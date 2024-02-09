روسيا مستعدة لتوفير منصة مفاوضات بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 9 شباط (بترا)- أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى.

وقال بوغدانوف، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا لا تفرض أي شيء على أحد، ولكنها تبدي استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات ومكان يمكن لأطراف النزاع أن تشعر فيه بالراحة".

--(بترا)

س ح/م د/ح أ

09/02/2024 22:03:21