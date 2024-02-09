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روسيا مستعدة لتوفير منصة مفاوضات بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى

2/9/2024 2:33:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 9 شباط (بترا)- أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى.
وقال بوغدانوف، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا لا تفرض أي شيء على أحد، ولكنها تبدي استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات ومكان يمكن لأطراف النزاع أن تشعر فيه بالراحة".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
09/02/2024 22:03:21

MENAFN09022024000117011021ID1107834276

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