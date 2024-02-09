روسيا مستعدة لتوفير منصة مفاوضات بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى

روسيا مستعدة لتوفير منصة مفاوضات بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى
التاريخ
2/9/2024 2:33:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 9 شباط (بترا)- أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى.
وقال بوغدانوف، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا لا تفرض أي شيء على أحد، ولكنها تبدي استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات ومكان يمكن لأطراف النزاع أن تشعر فيه بالراحة".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
09/02/2024 22:03:21
MENAFN09022024000117011021ID1107834276
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