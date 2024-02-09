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الصحة العالمية 721 هجوما على مرافق صحية في فلسطين

2/9/2024 2:33:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأكد متحدث المنظمة طارق ياساريفيتش، أن "المنظمة الأممية وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 تشرين الأول الماضي".
وأشار خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عقده بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن من بين الهجمات "نحو 357 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 645 شخصا، وإصابة 818 آخرين".
وأوضح ياساريفيتش أن "الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف بقطاع غزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
09/02/2024 22:02:30

MENAFN09022024000117011021ID1107834275

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