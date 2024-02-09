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لازاريني: نصف مليون طفل لا يتلقون تعليمهم في غزة

2/9/2024 2:33:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 09 شباط (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أكثر من نصف مليون طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي غير قادرين على تلقي التعليم في قطاع غزة.
وتطرق المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إلى الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 126 يوما على قطاع غزة.
وقال: "تكاليف الحرب الوحشية المستمرة منذ 4 أشهر في غزة مأساوية على الأطفال، ومستقبلهم على المحك".
وجدد المفوض العام لوكالة "أونروا" دعوته إلى تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
من جانب آخر، حذر مدير شؤون "أونروا" بغزة توماس وايت، في منشور على منصة "إكس"، من شنّ إسرائيل هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقال: "في حال شن هجوم على رفح فإننا سنشاهد مئات الآلاف من الناس يحاولون الفرار من الاشتباكات".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنهم لا يستطيعون القيام بأنشطتهم بشكل فعال أو آمن في مدينة تتعرض لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
09/02/2024 22:01:07

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