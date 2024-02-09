اليونيسف تدعو العالم إلى عدم التخلي عن أطفال السودان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) العالم إلى عدم غض الطرف عن مأساة أطفال السودان التي أصبحت الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، بعد مرور ثلاثمائة يوم على الحرب التي اندلعت في نيسان من العام الماضي، وتسببت في موجة من الفظائع ضد أطفال السودان.

المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر تحدث إلى الصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، في أعقاب زيارة أجراها مؤخرا إلى تشاد ودارفور التقى خلالها بالأسر اللاجئة والنازحة.

وأفاد إلدر بتهجير أربعة ملايين طفل سوداني- أي 13 ألف طفل كل يوم لمدة 300 يوم، مشيرا إلى أن الأمل تلاشى وفقد الناس الأمان والممتلكات، فيما انفصل الأصدقاء وأفراد الأسر عن بعضهم البعض أو فقدوا، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وأشار جيمس إلدر إلى أن أكثر من 700 ألف طفل من المحتمل أن يعانوا من أخطر أشكال سوء التغذية هذا العام. "لن نتمكن من علاج أكثر من 300 ألف منهم دون تحسين الوصول والدعم الإضافي. ومن المرجح أن يموت عشرات الآلاف".

كما أشار أيضا إلى ارتفاع حالات القتل والعنف الجنسي والتجنيد بمقدار خمسة أضعاف عما كانت عليه قبل عام. "وهذا يعادل أعدادا مرعبة من الأطفال الذين قتلوا أو اغتصبوا أو تم تجنيدهم. وهذه الأرقام ليست سوى غيض من فيض".

وكشف المتحدث باسم اليونيسف أن ثلثي السكان يفتقرون حاليا إلى الرعاية الصحية. قائلًا: "هذه حرب تدمر أنظمة الصحة والتغذية وتقتل الناس. هذه حرب تدمر مفهوم احترام قوانين الحرب، وهي قتل الناس. إنها حرب تدمر قدرة الأسر على إطعام وحماية نفسها. وهي حرب تدمر الفرص وتدمر بلدًا ومستقبل جيل كامل".

ونبّه جيمس إلدر، إلى أن التكلفة الحقيقية للحرب لا تقاس بعدد الضحايا فحسب، بل أيضا بخسارة رأس المال الفكري، "وهذه الحرب تخاطر بالحكم على السودان بمستقبل مجرد من التعلم والابتكار والتقدم والأمل".

وناشدت (اليونيسف) للحصول على 840 مليون دولار أمريكي للوصول إلى 7.6 مليون من الأطفال الأكثر ضعفاً في السودان بالمساعدات الإنسانية خلال عام 2024.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

09/02/2024 21:51:50