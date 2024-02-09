الزرقاء: هيئة إدارية جديدة لنادي أسرة القلم الثقافي بالتزكية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 9 شباط (بترا) - اختارت الهيئة العامة لنادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، هيئة إدارية جديدة للنادي بالتزكية، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الجمعة في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء بإشراف مدير الثقافة محمد الزعبي.

وبعد قراءة التقريرين المالي والإداري للنادي وإقرارهما، تم التوافق على إختيار عامر سمارة رئيساً للنادي، وكذلك الأعضاء التالية أسماؤهم: عدنان فارس، وعز الدين أبوحويلة، وحلا سويدات، وجمال أبو دية، ومحمد فاروق، وناصر ناصر، ويوسف زغلول، ومعتصم السلوادي.

--(بترا)

ع ض/م د/ ح أ

09/02/2024 21:37:37