الزرقاء: هيئة إدارية جديدة لنادي أسرة القلم الثقافي بالتزكية

الزرقاء: هيئة إدارية جديدة لنادي أسرة القلم الثقافي بالتزكية
التاريخ
2/9/2024 2:33:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 9 شباط (بترا) - اختارت الهيئة العامة لنادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، هيئة إدارية جديدة للنادي بالتزكية، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الجمعة في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء بإشراف مدير الثقافة محمد الزعبي.
وبعد قراءة التقريرين المالي والإداري للنادي وإقرارهما، تم التوافق على إختيار عامر سمارة رئيساً للنادي، وكذلك الأعضاء التالية أسماؤهم: عدنان فارس، وعز الدين أبوحويلة، وحلا سويدات، وجمال أبو دية، ومحمد فاروق، وناصر ناصر، ويوسف زغلول، ومعتصم السلوادي.
--(بترا)
ع ض/م د/ ح أ
09/02/2024 21:37:37
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