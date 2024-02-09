اتحاد الكرة يجمع لاعبي المنتخب بعائلاتهم بشراكة مع أمنية والملكية الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 9 شباط (بترا)- قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، مبادرة بالشراكة مع شركتي أمنية والملكية الأردنية، لإسعاد لاعبي النشامى، من خلال جمعهم مع عائلاتهم في قطر وإتاحة الفرصة أمامهم لحضور المباراة النهائية بكأس آسيا التي تجمع منتخبي الأردن وقطر يوم غد السبت، في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية (الدوحة).

وأكدت الأمين العام للاتحاد سمر نصار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير الأجواء المناسبة لعائلات اللاعبين، ومتابعة أبنائهم من الملعب في النهائي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء لاعبي المنتخب، ورفع معنوياتهم في المباراة، مقدمة شكرها وتقديرها لشركة أمنية والملكية الأردنية على هذه المبادرة.

وبينت نصار أن الاتحاد وجه الدعم المقدم من شركة أمنية للنشامى، بعد التأهل التاريخي للمباراة النهائية، لجمع اللاعبين بعائلاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتشجيع المنتخب من الملعب، بالإضافة إلى إقامتهم في قطر، فيما قدمت الملكية الأردنية تذاكر الطيران بشكل مجاني للأهالي.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه أن هذه المبادرة جاءت لتعكس اعتزاز كل أردني بالإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى، معربًا عن أمله في أن يواصل اللاعبون التميز والإبداع كما عودونا طوال البطولة، والمضي برفع العلم الأردني في المحافل الدولية كافة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، أن هذه المبادرة تأتي من إيمان "الملكية" بأهمية دعم الرياضة الأردنية ورفع معنويات اللاعبين، مشيرا إلى أن وجود عائلاتهم إلى جانبهم في هذه اللحظات الحاسمة سيشكل حافزاً قوياً لهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق إنجاز تاريخي للوطن.

وقال: "إنّ تأهل المنتخب الأردني إلى النهائي هو إنجاز عظيم يستحق كلّ التقدير، ونحن في الملكية الأردنية فخورون بدعمنا الدائم والمتواصل للنشامى خلال رحلته نحو تحقيق هذا الإنجاز، ونؤكد على أنّنا سنبقى داعمين للرياضة الأردنية في جميع المجالات، وسنواصل تقديم كلّ ما يلزم لرفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية".

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

09/02/2024 20:31:40