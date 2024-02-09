اتحاد الكرة يجمع لاعبي المنتخب بعائلاتهم بشراكة مع أمنية والملكية الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 9 شباط (بترا)- قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، مبادرة بالشراكة مع شركتي أمنية والملكية الأردنية، لإسعاد لاعبي النشامى، من خلال جمعهم مع عائلاتهم في قطر وإتاحة الفرصة أمامهم لحضور المباراة النهائية بكأس آسيا التي تجمع منتخبي الأردن وقطر يوم غد السبت، في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية (الدوحة).
وأكدت الأمين العام للاتحاد سمر نصار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير الأجواء المناسبة لعائلات اللاعبين، ومتابعة أبنائهم من الملعب في النهائي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء لاعبي المنتخب، ورفع معنوياتهم في المباراة، مقدمة شكرها وتقديرها لشركة أمنية والملكية الأردنية على هذه المبادرة.
وبينت نصار أن الاتحاد وجه الدعم المقدم من شركة أمنية للنشامى، بعد التأهل التاريخي للمباراة النهائية، لجمع اللاعبين بعائلاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتشجيع المنتخب من الملعب، بالإضافة إلى إقامتهم في قطر، فيما قدمت الملكية الأردنية تذاكر الطيران بشكل مجاني للأهالي.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه أن هذه المبادرة جاءت لتعكس اعتزاز كل أردني بالإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى، معربًا عن أمله في أن يواصل اللاعبون التميز والإبداع كما عودونا طوال البطولة، والمضي برفع العلم الأردني في المحافل الدولية كافة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، أن هذه المبادرة تأتي من إيمان "الملكية" بأهمية دعم الرياضة الأردنية ورفع معنويات اللاعبين، مشيرا إلى أن وجود عائلاتهم إلى جانبهم في هذه اللحظات الحاسمة سيشكل حافزاً قوياً لهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق إنجاز تاريخي للوطن.
وقال: "إنّ تأهل المنتخب الأردني إلى النهائي هو إنجاز عظيم يستحق كلّ التقدير، ونحن في الملكية الأردنية فخورون بدعمنا الدائم والمتواصل للنشامى خلال رحلته نحو تحقيق هذا الإنجاز، ونؤكد على أنّنا سنبقى داعمين للرياضة الأردنية في جميع المجالات، وسنواصل تقديم كلّ ما يلزم لرفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية".
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
09/02/2024 20:31:40
MENAFN09022024000117011021ID1107834269
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.