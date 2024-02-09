المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لنهائي كأس آسيا لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 9 شباط (بترا)- أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تحضيراته لملاقاة المنتخب القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم غد على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس آسيا.

وأجرى المنتخب الوطني التدريب الأخير اليوم بقيادة المدرب الحسين عموتة، وبحضور جميع اللاعبين، حيث جرى التدريب على ملعب العقلة بالدوحة وسط حالة معنوية مرتفعة عند نجوم المنتخب.

وشهد التدريب تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سيلعب بها اللاعبون خلال المباراة النهائية.

وطلب المدرب من لاعبيه اللعب والاستمتاع بالمباراة النهائية لتحقيق حلم الفوز بالكأس لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.

وعقب نهاية التدريب عاد اللاعبون إلى الفندق حيث استمعوا لمحاضرة فنية من المدرب قبل الخلود للراحة استعدادًا للنهائي الكبير.

على صعيد الجماهير، يواصل المشجعون الأردنيون توافدهم إلى قطر لمؤازرة ودعم المنتخب في المباراة النهائية، حيث تشهد الدوحة تجمعات حاشدة للجماهير التي راحت تتغنى بالمنتخب و لاعبيه وتحفيزهم للعودة إلى عمان باللقب.

كما يشهد سوق واقف أيضا تجمعات كبيرة للجمهور الأردني الذي يتغنى بالوطن والمنتخب الوطني، ويرفع العلم الأردني عاليا في سماء الدوحة.

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

09/02/2024 20:20:11