المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لنهائي كأس آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 9 شباط (بترا)- أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تحضيراته لملاقاة المنتخب القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم غد على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس آسيا.
وأجرى المنتخب الوطني التدريب الأخير اليوم بقيادة المدرب الحسين عموتة، وبحضور جميع اللاعبين، حيث جرى التدريب على ملعب العقلة بالدوحة وسط حالة معنوية مرتفعة عند نجوم المنتخب.
وشهد التدريب تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سيلعب بها اللاعبون خلال المباراة النهائية.
وطلب المدرب من لاعبيه اللعب والاستمتاع بالمباراة النهائية لتحقيق حلم الفوز بالكأس لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.
وعقب نهاية التدريب عاد اللاعبون إلى الفندق حيث استمعوا لمحاضرة فنية من المدرب قبل الخلود للراحة استعدادًا للنهائي الكبير.
على صعيد الجماهير، يواصل المشجعون الأردنيون توافدهم إلى قطر لمؤازرة ودعم المنتخب في المباراة النهائية، حيث تشهد الدوحة تجمعات حاشدة للجماهير التي راحت تتغنى بالمنتخب و لاعبيه وتحفيزهم للعودة إلى عمان باللقب.
كما يشهد سوق واقف أيضا تجمعات كبيرة للجمهور الأردني الذي يتغنى بالوطن والمنتخب الوطني، ويرفع العلم الأردني عاليا في سماء الدوحة.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
09/02/2024 20:20:11
MENAFN09022024000117011021ID1107834268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.